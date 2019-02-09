Rạng sáng mùng 5 Tết, người thân bàng hoàng phát hiện hai người phụ nữ bị sát hại dã man tại chuồng vịt

Tin nóng 09/02/2019 14:18

Sau khi ăn tiệc Tết, bà Dung và bà Mễ đi về chuồng nuôi vịt ngủ. Tuy nhiên, sau đó gia đình không thể liên lạc với cả hai.

Trước đó, vào tối mùng 4 Tết (tức ngày 8/2), sau khi ăn tiệc Tết cùng với gia đình, bà Đặng Ngọc Mễ (45 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, ngụ ấp Hòa Thuận 1, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, bạn thân với bà Mễ) cùng trở về chuồng vịt cả hai hùn vốn để ngủ.

Rạng sáng mùng 5 Tết, người thân bàng hoàng phát hiện hai người phụ nữ bị sát hại dã man tại chuồng vịt - Ảnh 1
Người thân bàng hoàng phát hiện hai người phụ nữ bị sát hại lúc rạng sáng - Ảnh: Internet

Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, người thân gọi điện cho bà Mễ nhưng không ai nghe máy. Nghi có chuyện chẳng lành, hai người con của bà Mễ chạy ra xem thì phát hiện mẹ mình cùng bà Dung bị sát hại nên đã tri hô và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, khoảng 2 giờ sáng 9/2, con của bà Mễ nhận được điện thoại của cha mình là ông Trần Thành Hổ (45 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, chồng của bà Mễ) dặn ra cầu Hàm Luông lấy xe về.

Khi hai người con chạy đến nơi thì phát hiện cha mình đã nhảy xuống cầu và để lại xe. Tuy nhiên sau đó Hổ đã trôi dạt vào bờ, được người dân cứu đưa đến bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cấp cứu.

Rạng sáng mùng 5 Tết, người thân bàng hoàng phát hiện hai người phụ nữ bị sát hại dã man tại chuồng vịt - Ảnh 2
Khu vực bà Mễ và bà Dung cùng hùn vốn nuôi vịt - Ảnh: Internet

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Hổ nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác nên đã sát hại vợ cùng người phụ nữ nuôi vịt chung.

Được biết cả bà Mễ và bà Dung đều đã ly thân chồng khá lâu, cả hai cùng hùn vốn nuôi vịt. Để canh vịt, cả hai thường ngủ chung với nhau. Đến tối mùng 4 thì xảy ra sự việc đau lòng.

Rạng sáng mùng 5 Tết, người thân bàng hoàng phát hiện hai người phụ nữ bị sát hại dã man tại chuồng vịt - Ảnh 3
Người dân địa phương tập trung để theo dõi vụ việc - Ảnh: Internet

Trong buổi làm việc với cơ quan điều tra, Hổ thừa nhận đã dùng kéo để sát hại vợ mình và bà Dung.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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