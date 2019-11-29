VTCK - Cầu nối gắn kết 2 nền văn hoá Việt - Hàn

Xã hội 29/11/2019 14:29

VTCK ra đời từ mong muốn kết nối văn hóa, sự hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời trở thành nhịp cầu nối nhằm thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng khăng khít và phát triển bền vững trong tương lai.

Từ ngày 1/12, VTC sẽ chính thức lên sóng VTCK - Kênh Truyền hình chuyên phim giải trí và văn hóa Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam. VTCK Việt Nam hiện đang vận hành trên kênh VTC12 của Đài truyền hình kĩ thuật số VTC.

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Các đại biểu dự lễ khai trương bấm nút khởi động Kênh VTCK.

Tại buổi lễ ra mắt kênh VTCK, CEO VTCK Chun Kyo Seok nói: “Với mức độ tăng trưởng kinh tế trung bình trên 6% trong suốt 10 năm qua, với lớp dân số trẻ dưới 30 tuổi đông đảo... Việt Nam được mệnh danh là “POST CHINA” và đang là thị trường tiêu thụ mới, thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý".

Đặc biệt, là một trong những đối tác vô cùng quan trọng của Hàn Quốc, Việt Nam không chỉ là một trong ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc mà về mặt địa lý, Việt Nam còn là trung tâm kinh tế trọng yếu, kết nối thị trường tiêu dùng của 3 tỷ dân của khu vực ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ...” CEO VTCK Chun Kyo Seok nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Sứ Lãnh Quán Hàn Quốc tại Việt Nam Jeong Woo Jin cho biết, “Tôi rất lấy làm vinh dự được tham gia buổi lễ ra mắt của kênh VTCK ngày hôm nay. Được biết sự ra đời của VTCK là kết hợp của Đài Truyền Hình Hàn Quốc SBS Media Net và Đài và Đài Truyền Hình Kĩ Thuật Số VTC trong bối cảnh mối quan hệ tốt đẹp hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc. Vì vậy tôi mong rằng VTCK sẽ trở thanh kênh giao lưu văn hóa, cầu nối giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc. Xin cảm ơn”.

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Các đại biểu chúc mừng ngày ra mắt kênh VTCK.

Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức các sản phẩm truyền hình chất lượng từ làn sóng Hallyu, các chương trình gameshow ăn khách hay nhiều phim truyền hình đặc sắc từ phần đông khán giả màn ảnh nhỏ, VTCK tổng hợp các chương trình giải trí trong và ngoài nước (nội dung chủ yếu từ Hàn Quốc).

Đến với VTCK, khán giả truyên hình trên khắp cả nước sẽ có cơ hội tiếp cận với bức tranh thu nhỏ về văn hóa Hàn Quốc một cách thú vị và sống động nhất. Rút ngắn khoảng cách về không gian và thời gian cho khán giả Việt yêu thích các chương trình truyền hình Hàn Quốc.

Giám Đốc dự án SBS Media Net Lee Sang Su, đối tác trực tiếp của VTCK cho biết: “Trong tương lai chúng tôi muốn không chỉ Việt hóa các chương trình Hàn Quốc mà còn hướng tới đồng sản xuất. Xa hơn nữa, chúng tôi sẽ thực hiện các chương trình phát sóng đồng thời tại Việt Nam và Hàn Quốc cũng như đẩy mạnh mảng “Thương mại truyền hình” độc đáo.

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Nhân sự của kênh VTCK trong ngày ra mắt.

Đồng thời, đây cũng là kênh homeshopping đầu tiên mang hình thức “Thương Mại Truyền hình” đầu tiên tại Việt Nam phát sóng liên tục 24h mỗi ngày. Media Commerce là hình thức “thương mại điện tử” mới nơi khán giả có thể mua các sản phẩm chất lượng được các ngôi sao Hàn Quốc tin tưởng sử dụng.

Bên cạnh đó Kênh cũng phục vụ Cộng đồng người Hàn đông đảo tại Việt Nam cũng sẽ được ngắm nhìn hình ảnh quê hương trên sóng truyền hình VTCK hay chọn mua cho mình nhiều sản phẩm mà trước đây chỉ tìm thấy tại Hàn Quốc.

Đặt biệt hơn nữa, CEO VTCK Chun Kyo Seok nhấn mạnh định hướng: “Sắp tới đây, chúng tôi sẽ cải tổ lại nhà hát tại tầng 3 của đài VTC và sử dụng riêng cho các buổi trình diễn Kpop, giao lưu văn hóa Hallyu, trường thi đấu game".

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CEO Chun Kyo Seok phát biểu trong lễ ra mắt kênh VTCK.

VTCK tự hào mang đến những chương trình đặc sắc nhất để phục vụ nhu cầu giải trí của mọi tầng lớp khán giả trong thời đại công nghệ số. Chúng tôi thay bạn chọn lọc thông tin đáng tin cậy nhất, đầy đủ nhất và nhanh nhất vơí những trái tim nhiệt huyết nhất.

Đó là mục tiêu và cũng là một trong những nỗ lực của VTCK trên con đường chinh phục đỉnh cao mới trong ngành giải trí để ngày càng hoàn thiện và xứng đáng với khẩu hiệu “VTCK – Go Together”.

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