Rủ nhau xuống sông tắm, 2 học sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

Xã hội 28/11/2019 21:22

Rủ nhau xuống sông tắm sau khi đi học về, 2 em học sinh lớp 7 bơi ra xa bờ và bị đuối nước thương tâm.

Mới đây, tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong. 

Chiều 28/11, lực lượng chức năng xã Suối Kiết đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân P.N.T. và N.V.Q.B. (cùng học lớp 7 ở trường THCS Suối Kiết) bị chết đuối dưới hồ nước cho gia đình lo hậu sự.

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2 em học sinh lớp 7 đuối nước thương tâm - Ảnh: SGGP

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một nhóm học sinh rủ nhau đến hồ chứa nước sạch cách trường khoảng hơn 2 km chơi và tắm. Trong lúc tắm, 2 em B. và T. bơi ra xa bờ bị đuối nước, các bạn hoảng sợ hô hoán chạy đi tìm người cứu. Sau nhiều giờ tìm kiếm, 2 thi thể nạn nhân đã tìm thấy gần khu vực cửa đập tràn của lòng hồ. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát (Bình Định) cũng xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Chiều 17/11, nhóm học sinh lớp 8, Trường THCS Cát Thành gồm 12 em đến tắm biển tại vùng biển thôn Tân Thắng (xã Cát Hải).

Trong lúc nhóm học sinh đang nô đùa, 4 em bị sóng cuốn vào vùng nước xoáy. Nghe tiếng kêu cứu, ông Ngô Công Khanh đang đánh cá gần đó lao ra cứu được em Dương Khang và Phạm Anh Tú (cùng 13 tuổi) đưa vào bờ hô hấp. Tuy nhiên do bị ngạt nước quá lâu, Khang đã tử vong. Còn Tú được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Đến trưa 18/11, sức khỏe nạn nhân đã dần hồi phục.

Khoảng 6 giờ sáng 18/11, người dân địa phương đã phát hiện thi thể em Trần Ngọc Vũ (13 tuổi) và nam sinh Huỳnh Văn Hiếu.

Vụ 4 học sinh lớp 8 đuối nước ở Bình Định: 2 em chết đuối thương tâm, 1 em mất tích

Vụ 4 học sinh lớp 8 đuối nước ở Bình Định: 2 em chết đuối thương tâm, 1 em mất tích

Trong lúc tắm biển, 4 học sinh lớp 8 bị sóng cuốn vào vùng nước xoáy. Hậu quả, 2 em đuối nước thương tâm, 1 em khác vẫn đang mất tích.

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