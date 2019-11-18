Vụ 4 học sinh lớp 8 đuối nước ở Bình Định: 2 em chết đuối thương tâm, 1 em mất tích

Xã hội 18/11/2019 15:00

Trong lúc tắm biển, 4 học sinh lớp 8 bị sóng cuốn vào vùng nước xoáy. Hậu quả, 2 em đuối nước thương tâm, 1 em khác vẫn đang mất tích.

Mới đây, tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát (Bình Định) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong và 1 học sinh khác mất tích.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/11, nhóm học sinh lớp 8, Trường THCS Cát Thành gồm 12 em đến tắm biển tại vùng biển thôn Tân Thắng (xã Cát Hải).

Trong lúc nhóm học sinh đang nô đùa, 4 em bị sóng cuốn vào vùng nước xoáy. Nghe tiếng kêu cứu, ông Ngô Công Khanh đang đánh cá gần đó lao ra cứu được em Dương Khang và Phạm Anh Tú (cùng 13 tuổi) đưa vào bờ hô hấp. Tuy nhiên do bị ngạt nước quá lâu, Khang đã tử vong. Còn Tú được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Đến trưa 18/11, sức khỏe nạn nhân đã dần hồi phục.

Khoảng 6 giờ sáng 18/11, người dân địa phương đã phát hiện thi thể em Trần Ngọc Vũ (13 tuổi). Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nam sinh Huỳnh Văn Hiếu.

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Lãnh đạo địa phương cùng thầy cô giáo đến thăm và chia sẻ nỗi đau với gia đình em Trần Ngọc Vũ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cách đây không lâu, tại xã Đức Hương (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Khoảng 17 giờ ngày 13/10, sau khi đá bóng xong, 3 học sinh Lê Khắc P. (SN 2008), Nguyễn Văn T. (SN 2008) và Nguyễn Văn B. (SN 2007) cùng trú tại xã Đức Hương đi tắm ở sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua thôn Hương Đại, xã Đức Hương.

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Lực lượng chức năng xã Đức Hương tìm thấy thi thể nhóm học sinh bị đuối nước thương tâm - Ảnh: Internet

Trong lúc tắm, cả 3 học sinh không may rơi vào vùng nước sâu, xoáy nên bị nhấn chìm. Đến tối không thấy con về, các gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì. Tới sáng nay (14/10), người thân đã tìm thấy 3 bộ quần áo để trên bờ sông Ngàn Sâu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân. 

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