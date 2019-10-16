Bà nội rời mắt ít phút, bé trai 2 tuổi ngã xuống sông đuối nước thương tâm

Xã hội 16/10/2019 12:49

Trong lúc bà nội tắm cho người chị 5 tuổi, bé trai 2 tuổi đã tự mở cổng rào đi ra ngoài và rơi xuống sông đuối nước thương tâm.

Mới đây, tại xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 16 giờ 20 ngày 15/10, cháu H.T.T. (SN 2017, ngụ ấp An Lương A, xã Long An) được bà nội tắm xong rồi cho ra ngoài chơi.

Một lúc sau, người bà gọi cháu nhưng không thấy trả lời, lại thấy cổng rào mở nên chạy đi tìm. Phát hiện đôi dép cháu T. cạnh bờ sông trước nhà, người bà hô hoán mọi người nhảy xuống sông tìm kiếm.

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Bé trai 2 tuổi đuối nước thương tâm - Ảnh: PLO

Khoảng 20 phút sau, mọi người tìm thấy thi thể cháu T. nổi cách đó 30 mét. Theo người thân, bố mẹ T. đều là công nhân trong khu công nghiệp, để T. và chị gái 5 tuổi cho bà nội chăm sóc. 

Chiều 15/10, trong lúc ông nội ra vườn, bà nội tắm cho T. rồi để bé ra ngoài chơi. Khi tắm cho người chị xong thì bà nội phát hiện cháu trai đã chết đuối thương tâm.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định bé trai 2 tuổi đã mở cổng rào ra ngoài và rơi xuống sông tử vong.

Tối 14/10 ở Hà Nội cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Hai bé gái (7 tuổi và 4 tuổi) chơi trên thuyền vịt nhưng không may bị lật dẫn đến chết đuối. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã lao xuống cứu nhưng bất thành.

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Người thân gào khóc bên thi thể 2 bé gái đuối nước thương tâm - Ảnh: FB

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Lại Yên đã lặn xuống hồ tìm kiếm và vớt được thi thể 2 bé gái. Các nạn nhân là chị em họ hàng của nhau. 

Chứng kiến người thân gào khóc bên thi thể 2 bé gái, những người có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa, thương cảm. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bị lật thuyền vịt, hai bé gái đuối nước thương tâm

Bị lật thuyền vịt, hai bé gái đuối nước thương tâm

Trong lúc bơi thuyền vịt không may bị lật, 2 bé gái (7 tuổi và 4 tuổi) đã bị đuối nước thương tâm. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã lao xuống cứu nhưng bất thành.

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