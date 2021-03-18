Vợ ông Dũng ‘lò vôi’: 'Tôi sẽ đóng facebook, để bình an, vì tôi còn công việc, các con, và tử tế với bản thân mình nữa'

Sau chuỗi ngày dài bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái vạch trần ông Võ Hoàng Yên, thì mới đây bà Hằng đã tuyên bố sẽ đóng facebook. Vậy lí do là gì?

Sau 1 ngày kết thúc sự kiện gặp gỡ báo chí, truyền thông vào chiều 16/3, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") mới đây đã đăng tải một dòng trạng thái cho biết mình vừa có một giấc ngủ ngon và tuyên bố đóng Facebook vì còn công việc và gia đình. "Quý vị thân mến, hơn hai tuần lễ qua, Phương Hằng tôi đã cố gắng hết sức có thể để làm một việc mà hôm nay Phương Hằng tôi mới ngủ được một giấc ngủ bình an", vợ ông chủ Đại Nam mở đầu bài viết của mình sau giấc ngủ được cho là "bình an nhất" kể từ ngày bà vạch trần sự thật và chính thức đệ đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng không chỉ từ gia đình bà, mà còn từ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Dòng trạng thái của bà Hằng tuyên bố sẽ đóng facebook - Ảnh: FBNV Bà Hằng cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tin yêu và ủng hộ mình. Đồng thời, bà cũng gửi lời xin lỗi vì đã làm cho một số người sụp đổ vì thần tượng Võ Hoàng Yên cũng họ. Bà mạnh mẽ khẳng định cá tính khi đã dấn thân vào "cuộc chơi": “Ai cũng có một lần để sống, một lần để chết. Và Phương Hằng tôi đã có một lá gan khác người nên đã khiến cho nhiều người không vui. Phương Hằng tôi vô cùng xin lỗi... Một lần nữa, Phương Hằng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã cổ vũ tôi, tin tôi và cả những quý vị đã hết sức cố gắng xúc phạm tôi, cũng không thể thay đổi được một Nguyễn Phương Hằng như tôi". Vào chiều 16/3, vợ chồng bà đã tổ chức buổi họp báo tại Bình Dương - Ảnh: FBNV Sau cùng, vợ ông Dũng "lò vôi" cho biết bà sẽ đóng Facebook để toàn tâm lo cho công việc, cuộc sống, dành thời gian cho gia đình cũng như bản thân mình: "Chúc tất cả quý vị được bình an, được hạnh phúc, được viên mãn trong cuộc sống và có lẽ, Phương Hằng tôi sẽ đóng Facebook để bình an, vì tôi còn công việc, các con và tử tế với bản thân mình nữa".

Trước đó trong buổi tiệc nhân ngày 8/3, vợ chồng bà cũng dành hơn phân nửa thời gian để nói về chuyện của 'thần y' Võ Hoàng Yên - Ảnh" FBNV Thông tin bà chủ Khu du lịch Đại Nam đóng trang cá nhân thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người. Bởi lẽ trang Facebook cá nhân của bà Hằng được cho là nơi bà thường xuyên đăng tải các hoạt động, quan điểm sống của mình. Đặc biệt trong khoảng thời gian “nóng” gần đây, khi vụ lùm xùm giữa vợ chồng bà và “thần y” Võ Hoàng Yên chưa có dấu hiệu kết thúc, thì trang facebook của vợ vị đại gia còn được xem như nơi cập nhật những thông tin mới nhất mà chính vợ chồng bà đã tìm kiếm, thu thập và công bố tất cả trước cộng đồng.

Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi': Bỏ hơn 200 tỷ bị lừa ra để đi tìm sự thật Nói về số tiền hơn 200 tỷ mà vợ chồng ông Dũng “lò vôi” tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên lừa gạt để chiếm đoạt, cặp vợ chồng đã cho rằng: “Coi như đó là chi phí để đi tìm sự thật”.

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