Biết vợ mang thai con gái, người chồng không tiếc lời mắng chửi. Câu chuyện khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Khi xã hội phát triển, tư tưởng "trọng nam khinh nữ' đã dần biến mất. Nhưng đâu đó vẫn có một số ông chồng muốn vợ mình nhất định phải sinh được con trai. Nếu biết đứa trẻ trong bụng là con gái thì họ sẵn sàng mắng chửi thậm chí ruồng bỏ vợ con mình như người chồng trong câu chuyện dưới đây. Theo đó, sau khi biết vợ mình mang thai con gái, người chồng đã nổi cơn thịnh nộ dùng những từ ngữ vô cùng nặng nề để chửi vợ và có ý không muốn nhận con. Chia sẻ với chúng tôi, người vợ tội nghiệp kể cả hai mới 20 tuổi, trước đó đã quen nhau được 2 năm. Sau khi kết hôn nửa năm, cô phát hiện mình mang thai. Vì từ nhỏ người chồng đã thích con trai nên khi biết vợ mang thai con gái, anh ta đã mắng chửi vợ mình. Do quá bức xúc, cô vợ đã chụp lại những tin nhắn mà chồng gửi cho mình và đăng lên mạng xã hội.

Người vợ buồn bã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình Sau khi đọc những dòng tin nhắn mà cô gái trẻ đăng trên Facebook, ai nấy đều vô cùng bức xúc. Thậm chí có người còn muốn tìm đến nhà để “dạy dỗ” thanh niên này một bài học thích đáng. Trong tin nhắn gửi vợ, người chồng này tỏ ý muốn bỏ vợ và hy vọng chồng sau của vợ mình sẽ đánh chết đứa con bởi: “Thứ con gái sống làm gì, chật đất hao cơm”.

“Không có đứa em, đứa cháu gái nào trong nhà này mà tao thương. Giờ mày cũng lôi ra con vịt mái. Bóp mũi nó chết đi. Không thì cả nhà mày lên quỳ lạy tao. Tao mới thay đổi”; “Biết vậy bữa đó, tao đá mày trôi thai. Tao biết con gái, tao đá mày chết rồi”; “Mày lấy cây dao đâm vào bụng, giết chết con trong bụng mày thì mới có cơ hội quay về gặp tao”, những lời nói tàn nhẫn, ác độc mà người chồng nhắn cho vợ. Những tin nhắn tàn nhẫn mà người chồng gửi cho vợ khi biết mang thai con gái - Ảnh: Facebook Trước làn sóng chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng, người vợ đã lên tiếng giải thích thay chồng. Cô cho biết ngày hôm đó do say xỉn nên anh ta mới nói như vậy với vợ. Thậm chí, cô còn xin cộng đồng mạng hãy bỏ qua cho chồng mình: “Ảnh đã giác ngộ, đã xin lỗi em và gia đình em. Ảnh thề từ nay sẽ không như vậy nữa và ảnh cũng thành thật xin lỗi mọi người cộng đồng mạng, mong các cô, chú, anh, chị tha thứ cho ảnh ạ. Riêng em cũng xử lý bồng bột, em xin nhận khuyết điểm. Một lần nữa mong mọi người bỏ qua cho vợ chồng em. Em chân thành cảm ơn ạ”. Dù cô vợ đã lên tiếng thanh minh cho chồng nhưng sự phẫn nộ của cộng đồng mạng vẫn chưa chấm dứt.

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