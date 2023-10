Bực tức vì việc vợ không được giải quyết cho ra khỏi khu vực đang phong tỏa, Phạm Minh Nhật T. đã cầm hung khí đến chém gây thương tích cho hai bảo vệ dân phố.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 23/8, Công an quận Ô Môn (TP. Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Nhật T. (SN 1988, ngụ phường Phước Thới) điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cụ thể, trước đó, ngày 16/8, vợ của T. có đến chốt kiểm soát tại khu vực Bình Hòa B, nơi đang phong tỏa để xin được ra ngoài. Tuy nhiên, bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ trực chốt đã giải thích, yêu cầu vợ T. quay về vì lý do không ra đường khi thật sự cần thiết và khu vực này cũng đang được phong tỏa.

Đối tượng T. làm việc với công an - Ảnh: Công an nhân dân

Đến tối cùng ngày, T. nghe vợ kể lại sự việc nên rất bực tức, cầm theo hung khí đến chốt kiểm soát dịch và chém hai bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ là Trần Bình T. và Hồ Việt T gây thương tích. Nhận được thông tin, công an phường Phước Thới nhanh chóng có mặt để kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng bàn giao cho Công an quận Ô Môn.

Tại Cơ quan điều tra, T. thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh, trước đây, T. từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản cùng tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an quận Ô Môn, Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của bị can và có kết quả giám định thương tích. Hiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can.

Đêm tối, nam thanh niên trèo rào vào khu phong toả thăm bạn gái, khi bị phát hiện đã dùng dao chém trung tá công an Sau khi bị công an phát hiện trèo rào vào khu phong toả để thăm bạn gái, đối tượng đã cầm dao đe dọa cảnh sát khu vực và chém Trung tá Phạm Đức Trung - Phó trưởng Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-khong-duoc-qua-chot-phong-toa-ra-ngoai-chong-mang-hung-khi-chem-thuong-tich-2-bao-ve-dan-pho-420004.html