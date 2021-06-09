Vợ chồng bà Phương Hằng khiến dân mạng 'rớt nước mắt' khi tiết lộ đã xây hơn 800 căn nhà cho mẹ Việt Nam Anh hùng

Không chỉ "nổ" cho vui miệng mà vợ chồng bà Phương Hằng còn chứng minh được việc thiện nguyện qua các giấy tờ rõ ràng, minh bạch.

Trong livestream mới nhất, vợ chồng Phương Hằng và Dũng Lò vôi đã tổ chức một bữa tiệc online để kỉ niệm 15 năm năm ngày cưới vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Qua đó, vợ chồng bà cùng hồi tưởng lại những việc đã cùng nhau làm được trong suốt chặng đường dài, từ công trình Đại Nam đến các công việc thiện nguyện. Đầu buổi tiệc, bà Phương Hằng còn gửi cho chồng một bức tâm thư đầy xúc động. Trong lễ kỷ niệm, Phương Hằng cũng gửi một bức tâm thư xúc động dành cho chồng và ôn lại kỷ niệm 15 năm sống cùng nhau - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, trong buổi nói chuyện, ông Huỳnh Uy Dũng cũng chính thức làm rõ những nghi vấn xoay quanh lời hứa chi 1.000 tỷ giúp cộng đồng bằng cách công khai rõ ràng khoản tiền đã ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch bệnh của quốc gia. Ông cho biết sẽ hiến tặng 2 đợt là 4 hecta đất, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng để làm kinh phí chống dịch Covid-19.

Ông Dũng 'trình làng' giấy tờ phản hồi của UBND tỉnh Bình Dương về việc hiến tặng đất để làm kinh phí chống dịch Covid-19 - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, ông Dũng 'lò vôi' còn kể về việc làm thiện nguyện của ông vào những năm 90 khi đất nước còn khó khăn. Ông đã dùng số tiền tích góp được cùng những người bạn lập các quỹ từ thiện để xây trường học và đặc biệt hơn là xây hơn 800 căn nhà cho mẹ Việt Nam Anh hùng. Nói về lý do thực hiện việc này, ông Dũng Lò vôi cho biết vì ông từng ở chiến trường về nhưng có những người bạn không còn được về chăm sóc cha mẹ. Đại gia Uy Dũng tâm sự: "Vào những năm 90 khi đất nước còn khó khăn, chúng tôi đã tích góp tiền lập các quỹ từ thiện, xây trường học, xây nhà cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó là những tấm gương đã hi sinh cả gia đình, tất cả người con dâng hiến cho Tổ quốc.

Tôi luôn mong mỏi làm sao để các mẹ treo cái bằng lên nhưng không phải ở cái nhà tranh, vách đất. Tôi đề xuất phương án xây hơn 800 căn nhà cho các bà mẹ. Tôi cũng ở chiến trường về. Có những bạn tôi không về được chăm sóc cha mẹ. Tôi may mắn được về để phụ giúp xây dựng đất nước nên tôi đã nói cái gì tôi sẽ làm cái đó". Ông Dũng Lò vôi cho biết đã đề xuất phương án xây hơn 800 căn nhà cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên livestream mới nhất - Ảnh: Chụp màn hình Hành động đẹp của vợ chồng bà Hằng khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ và đã lay động rất nhiều trái tim người xem. Bên dưới phần bình luận nhiều lời chúc tốt đẹp đã được gửi đến gia đình bà. Bình luận của CĐM khi nghe những chia sẻ của vợ chồng Dũng Lò vôi - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, bà Hằng cũng từng tiết lộ chồng đang tiến hành làm việc để cho ra lô găng tay góp phần ủng hộ công cuộc chống dịch. "Chồng tôi đi chuẩn bị làm nhà máy găng tay, đang lắp ráp ngày đêm để chuẩn bị ra hàng. Lô hàng đầu tiên ra là tặng cho Việt Nam trong mùa Covid này".

15 năm sống với đại gia Dũng 'lò vôi', bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ sự thật nghiệt ngã: Em đau khổ biết nhường nào Nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có bức tâm thư gửi chồng đầy cảm động. Bài viết sau đó đã nhận về nhiều lời chúc phúc từ dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-ba-phuong-hang-khien-dan-mang-rot-nuoc-mat-khi-tiet-lo-da-xay-hon-800-can-nha-cho-me-viet-nam-anh-hung-408175.html