Xôn xao thông tin NS Đức Hải nhập viện sau khi bị ‘IT bạc tỷ’ của bà Phương Hằng tố ‘ngụy tạo tin nhắn tống tiền’

Mới đây, dân mạng được dịp xôn xao trước hình ảnh NSƯT Đức Hải nằm trong bệnh viện sau khi IT của bà Phương Hằng tuyên bố đã tìm ra bằng chứng nam nghệ sĩ đã nói không đúng sự thật về việc bị tống tiền.

Những ngày gần đây, nghệ sĩ Đức Hải đã khiến dân mạng dậy sóng khi có những phát ngôn được cho là đang đá đểu bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi"). Sau đó, nam nghệ sĩ cho biết có người đã hack Facebook mình rồi viết và bình luận khắp nơi. Hơn thế nữa, ông còn tiết lộ đã nhận được rất nhiều tin nhắn có nội dung, số tài khoản và yêu cầu đưa 200 triệu đồng. Bài đăng gây ra 'sóng gió' suốt những ngày qua - Ảnh chụp màn hình Ngay sau đó, Nhâm Hoàng Khang - IT nhận được 1 tỷ của bà Hằng - đã lên tiếng bác bỏ và cho biết chính Đức Hải là người tự mua dịch vụ SMS và ngụy tạo tin nhắn tống tiền. Đồng thời, người này có để lại lời thách thức: "Kỳ này chú không thoát khỏi tay con đâu chú Đức Hải nha".

Sự việc chưa lắng xuống thì mới đây, trên mạng xã hội tràn lan hình ảnh nghệ sĩ Đức Hải nằm trên giường bệnh, gương mặt tiều tụy không còn sức sống. Nhiều người suy đoán rằng do không chịu nổi sức ép từ dư luận nên ông đã ngã bệnh. Nghệ sĩ Đức Hải ở bệnh viện - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, bức ảnh này thực tế đã có vào tháng 3/2017. Thời điểm đó, NS Đức Hải được gia đình đưa vào nhập viện khẩn cấp vì gặp vấn đề sức khỏe. Anh được xác định có vấn đề về tim mạch khi nhịp tim lên tới 129 nhịp/phút. Như vậy có thể thấy, NS Đức Hải nhập viện giữa lùm xùm phát ngôn thiếu chừng mực chỉ là tin đồn vô căn cứ và sai sự thật.

Còn về phía vụ việc, hiện tại, nam nghệ sĩ Đức Hải vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc IT bà Phương Hằng tố ngược. Thông tin mới chỉ từ một phía nam IT và chưa được xác thực tính chính xác bởi cơ quan chuyên trách. Được biết, NSƯT Đức Hải từng là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ và giảng dạy 5 năm tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau này khi chuyển vào Sài Gòn, ông cũng tham gia giảng dạy, giữ chức Phó hiệu trưởng, kiêm trưởng khoa nghệ thuật của Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

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