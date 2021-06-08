Bà Phương Hằng ‘như nàng dâu mới’ nép mình bên chồng, sân khấu tràn ngập hoa tươi trong lễ kỷ niệm 15 ngày cưới

Xã hội 08/06/2021 21:31

Như đã thông báo trước đó, vào tối ngày 8/6, vợ chồng ông Dũng "lò vôi", bà Phương Hằng sẽ có buổi "Kỷ niệm ngày cưới online" để chung vui cùng khán giả và những người yêu quý mình.

Tối ngày 8/6, như đã thông báo, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đang có một buổi livestream kỷ niệm 15 năm ngày cưới của mình. Khác với những buổi livestream ngày thường, khung cảnh hôm nay được trang trí trịnh trọng nhưng không kém phần lãng mạn với hoa và rượu cùng tông màu trắng hồng làm chủ đạo. Có thể nó, nó không khác gì một lễ cưới thật sự.

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Lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau bức tâm thư cảm động của bà Hằng gửi chồng, cả hai nắm tay nhau xuất hiện trong sự mong chờ của mọi người. Tại đây, bà Phương Hằng trang điểm như một cô dâu với tóc búi cao, trang sức kim cương lấp lánh như một điều đặc trưng của bà. Còn ông Dũng vẫn vậy, áo trắng - quần âu quen thuộc hệt như con người giản dị của ông.

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Vợ chồng ông Dũng xuất hiện -  Ảnh: Chụp màn hình 

Theo như bà Hằng tiết lộ, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới đầu tiên mà chỉ có vợ chồng bà và vài nhân viên "chứ mọi năm là ở phố đi bộ của Trường đua Đại Nam là có từ 1 đến 2 nghìn người". Đồng thời, tại đây, hai vợ chồng cũng đã "cụng ly online' với khán giả như một cách mời mọi người chung vui với mình.

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Và nâng ly chúc mừng - Ảnh: Chụp màn hình 
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Bức tranh được một họa sĩ ở Sài Gòn vẽ tặng nhân dịp 15 năm ngày cưới của ông bà -  Ảnh: Chụp màn hình 

Có lẽ vì đã phát biểu rất nhiều trong các buổi livestream trước nên hôm nay, bà Hằng đã nhường lời lại cho chồng để chia sẻ cùng khán giả. Tại đây, bên cạnh việc gừi lời cảm ơn về những món quà của bạn bè, những người yêu quý mình trong thời gian qua, ông Dũng còn chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến việc làm từ thiện của hai vợ chồng cũng như những điều tiếng không hay mà bà Phương Hằng phải gánh chịu trong suốt 3 tháng qua khi lên sóng "bóc phốt" cả thế giới.

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Nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có bức tâm thư gửi chồng đầy cảm động. Bài viết sau đó đã nhận về nhiều lời chúc phúc từ dân mạng.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng vợ chồng ông Dũng livestream kỷ niệm ngày cưới

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