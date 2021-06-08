Bà Phương Hằng ‘như nàng dâu mới’ nép mình bên chồng, sân khấu tràn ngập hoa tươi trong lễ kỷ niệm 15 ngày cưới

Tối ngày 8/6, như đã thông báo, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đang có một buổi livestream kỷ niệm 15 năm ngày cưới của mình. Khác với những buổi livestream ngày thường, khung cảnh hôm nay được trang trí trịnh trọng nhưng không kém phần lãng mạn với hoa và rượu cùng tông màu trắng hồng làm chủ đạo. Có thể nó, nó không khác gì một lễ cưới thật sự.

Lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau bức tâm thư cảm động của bà Hằng gửi chồng, cả hai nắm tay nhau xuất hiện trong sự mong chờ của mọi người. Tại đây, bà Phương Hằng trang điểm như một cô dâu với tóc búi cao, trang sức kim cương lấp lánh như một điều đặc trưng của bà. Còn ông Dũng vẫn vậy, áo trắng - quần âu quen thuộc hệt như con người giản dị của ông.