Theo Vietnamnet đưa tin, sáng 21/10, cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành truy tìm nghi phạm sát hại vợ cũ vào tối 20/10 tại quán cắt tóc, phun xăm thẩm mỹ, phường Hội Hợp (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Danh tính nghi phạm được xác định là Phùng Văn Cường (SN 1974, trú phường Hội Hợp).

Cụ thể, khoảng 19h ngày 20/10, chị Trần Thị H. đến tiệm cắt tóc và nói chuyện với chủ quán. Khi hai người đang ngồi ngoài cửa, Cường (chồng cũ của chị H.) đi vào. Lúc này, trên tay Cường cầm theo 1 con dao (loại dao gọt hoa quả), bất ngờ đâm nhiều nhát vào người vợ cũ.

Sau khi ngay ra án mạng, Cường lên xe máy nhãn hiệu Honda Wave, BKS 88D1- 309.81 để bỏ trốn. Chị Trần Thị H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Vợ chồng Cường đã có với nhau 2 con nhỏ.

Chân dung nghi phạm Cường và hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an TP. Vĩnh Yên, Phòng kỹ thuật hình sự và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh và tổ chức truy bắt đối tượng để làm rõ nguyên nhân gây án.

Theo Công an tỉnh, ai biết đối tượng ở đâu có thể báo cho công an địa phương gần nhất, hoặc theo số máy anh Nguyễn Việt Hùng (Phòng CSHS Công an tỉnh): 0975.125.335.

