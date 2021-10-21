Ngay trong đêm, lực lượng công an địa phương vẫn đang khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt hung thủ. Có khả năng trước đó, giữa hai người có mâu thuẫn.
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Dẫn tin từ báo Giao Thông, lãnh đạo UBND xã Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 19h ngày 20/10, chính quyền địa phương nhận được tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
Cụ thể, thông tin trình báo cho biết người đàn ông đã ra tay sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn.
Ngay trong đêm, lực lượng công an địa phương vẫn đang khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt hung thủ.
Vietnamnet thông tin thêm về vụ việc, theo một nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên người vợ đang ở quán cắt tóc, gội đầu thì bất ngờ chồng cũ lao vào đâm tử vong. Có khả năng trước đó, giữa hai người có mâu thuẫn.
Được biết giữa 2 người đã có với nhau 3 con nhỏ. Hiện, nội tình vụ án vẫn đang được điều tra.