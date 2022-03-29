Vĩnh Phúc: Bắt giam đối tượng từng nhiều lần cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi trong quán karaoke

Xã hội 29/03/2022 10:32

Theo trình báo của gia đình, V. bị ép làm việc tại một quán karaoke ở Vĩnh Phúc. Tại đây, thiếu nữ này bị cưỡng hiếp, đánh đập.

Theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, Công an huyện Tam Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Phú Quỳnh (SN 1979, quê Yên Bái, là nhân viên trông coi quán karaoke) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Khoản 2, Điều 142, Bộ Luật hình sự.

Qua xác minh điều tra, đối tượng Lương Phú Quỳnh (SN 1979) đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với bé gái L.T.V. (15 tuổi, quên Lai Châu). Các quyết định nêu trên đều được Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Tam Dương phê chuẩn.

Vĩnh Phúc: Bắt giam đối tượng từng nhiều lần cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi trong quán karaoke - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Dân Việt, trước đó, chiều 16/3, anh L.V.P. (ở tỉnh Lai Châu) nhận được tin nhắn của con gái là bé V. có nội dung rằng mình đang bị đánh đập và cưỡng hiếp. Khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ việc, V. từ tỉnh Lai Châu xuống địa bàn huyện Tam Dương để làm thuê cho quán phở. Tuy nhiên, bé gái này bị ép vào làm phục vụ tại quán karaoke.

Sau khi nhận được tin nhắn của con, anh P. đã lập tức từ Lai Châu xuống địa bàn huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc để trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, công an đã vào cuộc, bàn giao V. cho anh P.

Đồng thời, công an huyện Tam Dương đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ Lương Phú Quỳnh. Theo cơ quan công an, Quỳnh là người đã có 3 tiền án, đều chưa được xóa án tích.

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