Việt Nam ký hợp đồng mua hơn 25 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng Covid-19

Xã hội 02/11/2021 20:37

Việt Nam đã ký kết hợp đồng thương mại mua hơn 25 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca.

Theo thông tin từ Zing News, trưa 2/11 (giờ địa phương), tại Trung tâm Engine Works (Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng một số bộ trưởng trong đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam làm việc với Tổng giám đốc Tập đoàn AstraZeneca Pascal Soriot.

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Việt Nam mua thêm 25 triệu liều vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19. Ảnh: Internet

Theo đó, AstraZeneca sẽ đầu tư 2.000 tỷ đồng (90 triệu USD) nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm, giúp bệnh nhân tiếp cận tốt hơn với thuốc chất lượng cao được sản xuất ngay tại Việt Nam. Dự kiến trong giai đoạn 2022-2030, ba sản phẩm thuốc quan trọng được công ty sản xuất gia công trong nước.

Bên cạnh đó, AstraZeneca và Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC) ký thỏa thuận cung ứng thêm một số lượng vaccine Covid-19 của AstraZeneca và hỗn hợp kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài của AstraZeneca mang tên AZD7442.

Tại cuộc làm việc, Việt Nam đã ký kết hợp đồng thương mại mua hơn 25 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca.

Đây là hợp đồng thứ 2 của Hệ thống tiêm chủng VNVC mua vaccine Covid-19 của AstraZeneca, chấp nhận nhiều mạo hiểm, rủi ro, với quyết tâm sớm đưa nhiều loại vaccine mới, số lượng lớn về Việt Nam, đặc biệt là vaccine Covid-19.

Với ký kết này, tổng số vaccine Covid-19 mà VNVC đã đặt mua thành công của AstraZeneca lên tới hơn 55 triệu liều.

Từ khóa:   vaccine vaccine AstraZeneca Thủ tướng Phạm Minh Chính

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