Trong lúc đuổi bắt chim sáo đang nhảy vào một nhà dân, nam thanh niên hoảng hốt khi phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà…

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 24/6, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong được người dân phát hiện trong nhà ở xã Vĩnh Lộc B.

Trưa cùng ngày, một người đàn ông sống trên đường 1C (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thấy có con chim sáo con chạy nhảy gần bãi đất trống gần nhà nên đuổi bắt.

Công an phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Con chim sáo sau đó bay vào nhà của hàng xóm gần đó. Thấy vậy, người đàn ông chạy tới gọi cửa để cùng bắt chim thì hốt hoảng thấy hàng xóm tên C (38 tuổi) đã tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà sau.

Công an xã Vĩnh Lộc B, Công an huyện Bình Chánh sau đó phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra.

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, được biết, ông C.có vợ và 3 người con. Tuy nhiên căn nhà này chỉ có một mình ông C. sinh sống. Thời điểm phát hiện ông C., cửa trước và cửa sau căn nhà chỉ khép hờ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uoi-bat-chim-sao-rung-minh-ung-thi-the-nguoi-an-ong-treo-co-trong-can-nha-khep-ho-cua-686572.html