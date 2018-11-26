Chiều 25/11, Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc nhóm thanh niên xông vào đám cưới xô xát khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Khi tiệc tàn, khách khứa đang lần lượt ra về, một nhóm thanh niên bất ngờ xuất hiện, xông vào nhà ông Hải chửi bới ầm ĩ. Dù ông Hải ra sức can ngăn nhưng bất thành.

Cho rằng gia đình ông Hải khinh thường nên không mời đám cưới, nhóm thanh niên xông vào nhà đâm người loạn xạ - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Nhóm thanh niên lao tới, cầm chai bia thủy tinh đập vỡ, tấn công gia đình ông Hải. Người đàn ông bị đập vào đầu, đâm vào bụng nhiều nhát nên nằm gục tại chỗ.

Thấy cha bị thương, con trai ông Hải là anh Hồ Quốc Toản xông vào can ngăn, cũng bị nhóm thanh niên đánh bị thương. Bà Huỳnh Thị Lệ (dì của anh Toản) cùng cô dâu Hồ Thị Thoa chạy ra can ngăn cũng bị truy sát. Những người bên trong thấy vậy liền kéo chị Thoa chạy ra sau nhà trốn. Còn bà Lệ bị đánh trúng lưng và tay, ngã xuống đất, theo Người Lao Động.

Sau khi nhóm thanh niên bỏ đi, người thân đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, đồng thời báo sự việc lên công an địa phương. Ông Hải bị thương nặng vùng đầu, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM tiếp tục điều trị.

Đến trưa 25/11, cơ quan chức năng đã xác định được một số thanh niên trực tiếp gây thương tích cho các nạn nhân: Phan Văn Diễn (SN 1998), Phan Văn Út Long (SN 1994), Nguyễn Thế bảo (SN 1995), Trần Văn Vững (SN 1994, ngụ cùng ấp Phú Nhuận) và triệu tập đến trụ sở làm việc. Một số thanh niên khác tham gia vào vụ xô xát đang được xác minh để làm rõ.

Theo ông Hải, trước đó gia đình ông và một số thanh niên trong nhóm xảy ra mâu thuẫn chuyện xóm giềng nhưng đã giải quyết xong. Tuy nhiên, một vài thanh niên cho rằng gia đình ông Hải đã khinh thường mình nên không mời dự đám cưới, kết quả là xảy ra sự việc nói trên.