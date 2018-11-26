Tức tối vì không được mời đám cưới, nhóm thanh niên truy sát cả nhà cô dâu

Xã hội 26/11/2018 08:04

Cho rằng gia đình ông Hải khinh thường nên không mời đám cưới, nhóm thanh niên xông vào nhà đâm người loạn xạ.

Chiều 25/11, Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc nhóm thanh niên xông vào đám cưới xô xát khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện cơ quan công an đang chờ các nạn nhân xuất viện để tiến hành trưng cầu giám định thương tích, nếu đủ cơ sở sẽ tiến hành khởi tố hình sự, theo Pháp luật TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 24/11, ông Hồ Văn Hải (57 tuổi, ngụ ấp Phú Nhuận, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang) tổ chức tiệc cưới cho con gái là chị Hồ Thị Thoa (23 tuổi).

Khi tiệc tàn, khách khứa đang lần lượt ra về, một nhóm thanh niên bất ngờ xuất hiện, xông vào nhà ông Hải chửi bới ầm ĩ. Dù ông Hải ra sức can ngăn nhưng bất thành.

Tức tối vì không được mời đám cưới, nhóm thanh niên truy sát cả nhà cô dâu - Ảnh 1
Cho rằng gia đình ông Hải khinh thường nên không mời đám cưới, nhóm thanh niên xông vào nhà đâm người loạn xạ - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Nhóm thanh niên lao tới, cầm chai bia thủy tinh đập vỡ, tấn công gia đình ông Hải. Người đàn ông bị đập vào đầu, đâm vào bụng nhiều nhát nên nằm gục tại chỗ.

Thấy cha bị thương, con trai ông Hải là anh Hồ Quốc Toản xông vào can ngăn, cũng bị nhóm thanh niên đánh bị thương. Bà Huỳnh Thị Lệ (dì của anh Toản) cùng cô dâu Hồ Thị Thoa chạy ra can ngăn cũng bị truy sát. Những người bên trong thấy vậy liền kéo chị Thoa chạy ra sau nhà trốn. Còn bà Lệ bị đánh trúng lưng và tay, ngã xuống đất, theo Người Lao Động.

Sau khi nhóm thanh niên bỏ đi, người thân đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, đồng thời báo sự việc lên công an địa phương. Ông Hải bị thương nặng vùng đầu, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM tiếp tục điều trị.

Đến trưa 25/11, cơ quan chức năng đã xác định được một số thanh niên trực tiếp gây thương tích cho các nạn nhân: Phan Văn Diễn (SN 1998), Phan Văn Út Long (SN 1994), Nguyễn Thế bảo (SN 1995), Trần Văn Vững (SN 1994, ngụ cùng ấp Phú Nhuận) và triệu tập đến trụ sở làm việc. Một số thanh niên khác tham gia vào vụ xô xát đang được xác minh để làm rõ.

Theo ông Hải, trước đó gia đình ông và một số thanh niên trong nhóm xảy ra mâu thuẫn chuyện xóm giềng nhưng đã giải quyết xong. Tuy nhiên, một vài thanh niên cho rằng gia đình ông Hải đã khinh thường mình nên không mời dự đám cưới, kết quả là xảy ra sự việc nói trên.

Tiệc cưới vắng cô dâu chú rể vì phà Bình Khánh đóng cửa tránh bão

Tiệc cưới vắng cô dâu chú rể vì phà Bình Khánh đóng cửa tránh bão

Sáng 25-11, phà Bình Khánh ngưng hoạt động do mưa bão, nhiều người dân đợi chờ mòn mỏi qua sông. Hai đoàn rước dâu cũng đang kẹt lại giữa đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn đám cưới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày