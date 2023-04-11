Từ việc Ngọc Lan tố bị lừa tiền tỷ bảo hiểm, Bộ Tài chính ra công văn khẩn chấn chỉnh hoạt động các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Theo văn bản, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhận được thông tin phản ánh về chất lượng tư vấn, hỗ trợ giao kết hợp đồng bảo hiểm của các đại lý bảo hiểm nhân thọ. Do đó, Cục Quản lý , giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm.

Theo thông tin từ Vietnamplus, ngày 10/4, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính , vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về việc tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, yêu cầu đại lý cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn mạnh khi phát sinh các khiếu nại của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động làm việc, giải quyết các khiếu nại của khách hàng; trường hợp khách hàng có phản ánh qua các cơ quan thông tấn báo chí về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn báo chí.

Cũng trong ngày 10/4, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MVI (Công ty MVI) tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm - Ảnh: Bộ Tài chính

Theo thông tin từ báo Lao động, trước đó, chiều cùng ngày, Bộ Tài chính cũng cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI báo cáo vụ việc mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan. Nữ diễn viên cho hay cô và con trai có tham gia đóng bảo hiểm với mức chi phí là 700 triệu đồng/năm.

Ngọc Lan đã đóng bảo hiểm cách đây vài năm, với mong muốn sau 10 năm được nhận về số tiền gần 10 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi theo lời của nữ nhân viên tư vấn.

Tuy nhiên, sau khi phát sinh một số vấn đề, cô đã đến công ty bảo hiểm và nhận ra hợp đồng mà cô đã ký có thời hạn 74 năm, con trai là 42 năm chứ không phải 10 năm như lời tư vấn viên. Bên cạnh đó, do hợp đồng còn bao gồm nhiều khoản bảo hiểm đi kèm khác, nên số tiền mà cô có thể nhận về sẽ ít hơn rất nhiều so với dự kiến.