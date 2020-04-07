Dù đã có lệnh cấm tụ tập đông người nhưng nhóm nam nữ vẫn tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch. Sau đó, một cô gái say rượu bị hai thanh niên hiếp dâm tập thể.

Sáng nay (7/4), Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết đơn vị vừa ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Tín và Võ Văn Toàn (cùng SN 1997, ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi hiếp dâm tập thể một cô gái trên địa bàn.

Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, cô gái bị hai thanh niên hiếp dâm tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 3/4, mặc dù đã có lệnh cấm tụ tập đông người nhằm phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19 nhưng Nguyễn Thành Tín, Võ Văn Toàn, chị M. (ngụ địa phương) cùng một số bạn bè khác vẫn tụ tập, tổ chức ăn nhậu. Sau cuộc nhậu, chị M. say rượu nên nhờ Toàn và Tín chở về nhà.

Tuy nhiên, hai đối tượng đã đưa chị M. vào nhà nghỉ rồi thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Tiền Giang cũng xảy ra trường hợp tương tự, một cô gái bị bạn nhậu hiếp dâm khiến dư luận địa phương phẫn nộ.

Theo điều tra ban đầu, ngày 12/1, Chế Đình Kiên (34 tuổi, ngụ phường 5, thị xã Gò Công) cùng 2 người bạn tổ chức uống rượu tại khu nhà tập thể của công ty mình đang làm việc.

Sau khi uống rượu xong, Kiên thực hiện hành vi đồi bại với một cô gái say rượu. Cô gái này chống trả quyết liệt và đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Kiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hai thanh niên đạp ngã xe, cướp tài sản rồi khống chế lột đồ cô gái đòi hiếp dâm giữa đường ở Sài Gòn Hai thanh niên ép đạp ngã xe chị T. rồi khống chế cướp tài sản. Sau đó, 1 thanh niên tìm cách lột đồ cô gái đòi hiếp dâm nhưng nạn nhân hô hoán nên cả 2 vội tẩu thoát.

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