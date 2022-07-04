Tắm biển sáng sớm tại bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh người mẹ đuối nước tử vong, người con mất tích.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 4/7, một lãnh đạo UBND thị trấn Thiên Cầm thông tin, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể của một phụ nữ bị chết đuối khi tắm biển Thiên Cầm. Danh tính người phụ nữ tử vong hiện đang được cơ quan công an xác minh.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm một nạn nhân còn lại mất tích là cháu bé con của người phụ nữ tử vong đó.

Mẹ tử vong, con mất tích Thiên Cầm - Ảnh: Báo Lao Động

Dân tin từ Tin tức Thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 4/7, một nhóm gồm 4 người (hai người lớn và hai trẻ em, là mẹ con của hai gia đình) đến từ Hà Nội, xuống khu vực biển Thiên Cầm tắm. Bất ngờ, hai mẹ con trong một gia đình (chưa rõ danh tính) bị đuối nước.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân nhanh chóng xuống cứu người, song người mẹ bị đuối nước tử vong, người con bị mất tích. Hai người đi cùng với các nạn nhân cũng bị hoảng loạn, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sức khỏe của hai người này hiện đang dần ổn định.

Lực lượng chức năng đang nổ lực tìm kiếm người con mất tích trên biển - Ảnh: Báo Giao thông

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng nhiều ngư dân tại địa phương nỗ lực tìm kiếm cháu bé mất tích, đưa thi thể người mẹ vào bờ, đồng thời xác minh danh tích của các nạn nhân.

Theo ông Hoàng Xuân Hướng, tính đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được tung tích của cháu bé gặp nạn.

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