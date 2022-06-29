Đến 18 giờ tối cùng ngày, phụ huynh các em không thấy con về nhà nên đã chạy đến báo với chính quyền địa phương. Ngay lập tức, chính quyền địa phương cùng người dân tỏa ra đi tìm 3 em học sinh nói trên.

Vào khoảng 15 giờ chiều 27/6, theo Dân Việt đã đưa tin, trên địa bàn thị trấn Nông Trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) ra sông Dinh đoạn dưới chân cầu Cờ Đỏ ở TDP Chiến Thắng có 3 học sinh lớp 8 ra tắm.

Chỉ trong 1 ngày, con xóm nhỏ đã hứng chịu nỗi đau tang tóc của 3 đứa trẻ xấu số. Ngày 28/6, anh em họ hàng cùng người dân lối xóm đã đến giúp đỡ gia đình chuẩn bị tang lễ cho em Lê Phạm Ngọc C. (SN 2008). Ngọc C. là con trai duy nhất của chị Phạm Thị Sen và anh Lê Ngọc Hải. Trong ngôi nhà nhỏ, tiếng khóc của mẹ C. khiến ai cũng xót xa.

Đến 1 giờ sáng 28/6, thi thể của 3 em học sinh nói trên đã được tìm thấy dưới lòng sông Dinh (đoạn chảy qua thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Cách đó chỉ khoảng chừng 1km là nhà của chị Nguyễn Thị Hà và anh Phạm Hồng Thế (phụ huynh của em Phạm Hồng N.). Trong nhà, bà con hàng xóm cũng chung tay hỗ trợ tổ chức hậu sự tươm tất cho N. Vốn anh Thế có tiền sử bị bệnh loạn thần, lúc tỉnh, lúc mơ. Còn chị Hà, từ khi nhận hung tin của đứa con trai út, trên gương mặt khắc khổ nước mắt luôn tuôn trào. Ngồi bên linh cữu của con mà chị nhiều lần ngất lịm đi vì kiệt sức.

Chị Phạm Thị Thanh (cô ruột em N.) nén khóc tâm sự: "Khoảng hơn 1 giờ sáng, người ta tìm thấy thấy thi thể cháu N. và đưa lên bờ. Tôi và bố mẹ cháu bủn rủn hết người. Khi đưa về đến nhà, tôi mới tin đứa cháu lễ phép, học giỏi giờ đây đã bỏ chúng tôi mà đi rồi".

Người mẹ nhiều lần ngất lịm bên linh cữu của em - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, tại nhà của học sinh xấu số T.Đ.T không khí tang thương cũng bao trùm. Anh Trần Văn Hạnh (bố em T.Đ.T.) ngồi thẫn thờ như người mất hồn cạnh quan tài con trai. Anh vẫn chưa thể chấp nhận nỗi việc đứa con đã ra đi mãi mãi trong khi hôm qua vừa xin đi sinh nhật bạn.

Em Nguyễn Phi Hùng - học sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Việt Trung đến thắp hương tiễn biệt cho người bạn cùng khóa. Tại đây, em cũng buồn bã nói: "Dù ba bạn học ba lớp khác nhau nhưng bọn em chơi với nhau vui lắm. Hôm qua các bạn mới chúc mừng sinh nhật em mà đến chiều tối đã xảy ra chuyện không ai muốn...".

Ông Phan Văn Trưng - Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) dẫn đầu đoàn chính quyền địa phương đến động viên gia đình 3 em học sinh bị đuối nước. Ông vẫn không thể quên thời điểm mọi người cùng nhau đội đèn lội sông mong sớm tìm được các cháu để giành giật cơ hội sống sót dù nhỏ nhoi. Nhưng kỳ tích không xảy ra, khi tìm được thì các cháu đã tử vong.

Vậy là những người con ngoan, trò giỏi đã mãi rời xa trần thế vì dòng nước oan nghiệt. Mong sao những sự việc đáng tiếc này sẽ không còn xảy ra để những em nhỏ được vui khỏe lớn lên, những người bố, người mẹ không còn khóc cạn nước mắt tiễn đưa con.

Dường như lúc này không có giọt nước mắt nào đủ để trôi đi sự đau xót, mất mát mà số phận đã gieo lên những người cha người mẹ mất con.

Cách nhau vài căn nhà lại có tiếng khóc than của gia đình các học sinh xấu số - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Giữa cái nắng như đổ lửa của tiết trời Quảng Bình, tiếng khóc xé lòng của những người cha, người mẹ, người thân, bạn bè của 3 học sinh xấu số tử nạn khi đi tắm sông khiến không khí cả một vùng quê tang tóc thêm ngột ngạt.

Mấy ai ngờ rằng chỉ trong một ngày, tin dữ lại cùng lúc bay về với 3 gia đình. Các em ra đi để lại bao nỗi xót xa, tiếc thương cho những người ở lại. Chẳng ai không thương xót khi chứng kiến cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào 15h chiều ngày 27/6, 3 em học sinh lớp 8 trên địa bàn thị trấn Nông trường Việt Trung ra sông Dinh đoạn dưới chân cầu Cờ Đỏ trên địa bàn tổ dân phố Quyết Thắng để tắm.

Đến chiều tối cùng ngày, phụ huynh các em không thấy con về nhà nên đã chạy đến báo với chính quyền địa phương. Ngay lập tức, chính quyền địa phương cùng người dân tỏa ra đi tìm. Khoảng 100 người gồm các lực lượng và người dân xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến khoảng 1h ngày 28/6, thi thể 3 học sinh được tìm thấy dưới sông Dinh.

Nạn nhân được xác định là các em T.Đ.T., P.H.N. và L.P.N.C. (cùng sinh năm 2008, học sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Việt Trung).

Dường như không nước mắt nào đủ để trôi đi sự đau xót, mất mát mà số phận đã gieo lên những người cha người mẹ mất con. Rất đông học sinh Trường THCS và THPT Việt Trung cũng đến thắp hương tiễn biệt 3 người bạn xấu số. Trên khuôn mặt của các em vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của các bạn.