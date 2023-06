Đến 1 giờ sáng 28/6, thi thể của 3 em học sinh nói trên đã được tìm thấy dưới lòng sông Dinh (đoạn chảy qua thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện trường tìm kiếm thi thể của 3 học sinh đuối nước trên sông Dinh - Ảnh: Giadinh.net

Chỉ trong 1 ngày, con xóm nhỏ đã hứng chịu nỗi đau tang tóc của 3 đứa trẻ xấu số. Ngày 28/6, anh em họ hàng cùng người dân lối xóm đã đến giúp đỡ gia đình chuẩn bị tang lễ cho em Lê Phạm Ngọc C. (SN 2008). Ngọc C. là con trai duy nhất của chị Phạm Thị Sen và anh Lê Ngọc Hải. Trong ngôi nhà nhỏ, tiếng khóc của mẹ C. khiến ai cũng xót xa.