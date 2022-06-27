Quảng Nam: Hai học sinh lớp 7 bị đuối nước, một nạn nhân tử vong

Xã hội 27/06/2022 21:10

Trong lúc 6 học sinh ở tỉnh Quảng Nam tắm biển, 2 em không may bị đuối nước, trong đó 1 em tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 27/6 tại bãi tắm Bình Minh ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, khiến 2 học sinh lớp 7 bị đuối nước, trong đó một nạn nhân tử vong.

Thời điểm trên, T.M.T. cùng L.Đ.N.K. (14 tuổi, người địa phương) cùng 4 bạn học đến bãi tắm Bình Minh để vui chơi, tắm biển.

Quảng Nam: Hai học sinh lớp 7 bị đuối nước, một nạn nhân tử vong - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ cứu được 1 học sinh, 1 em không may tử nạn - Ảnh: Zing

Sau khoảng 45 phút tắm biển, lực lượng cứu hộ nghe tiếng kêu cứu nên cùng người dân bơi ra, vớt được T.M.T. đưa vào bờ. Lúc này, các bác sĩ trạm y tế xã cùng cán bộ Đồn Biên phòng Bình Minh sơ cứu và đưa nam sinh đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quảng Nam: Hai học sinh lớp 7 bị đuối nước, một nạn nhân tử vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng sơ cứu tại chỗ cho học sinh bị đuối nước - Ảnh: Infornet/ Vietnamnet

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, riêng K. bị chìm xuống biển, rồi bị trôi đến khu vực nước đục. Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm. Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng đưa được K. vào bờ và đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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