Trượt chân ngã xuống bể bơi, cháu bé nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, tím tái

Xã hội 29/07/2022 15:28

Cháu bé khi đang đi chơi cùng gia đình thì bị trượt chân ngã xuống bể bơi. Chỉ sau vài phút không thấy con, gia đình tá hỏa đi tìm thì thấy trẻ đang nằm úp mặt xuống đáy bể.

Mới đây, trên trang page chính thức của Bệnh viện Nhi Trung ương đã đăng tải thông tin về một số trường hợp bệnh nhi nhập viên vì đuối nước khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Cụ thể, điều trị tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, bé N.B (Hà Nội) khi đang đi chơi cùng gia đình thì bị trượt chân ngã xuống bể bơi, chỉ sau vài phút không thấy con, gia đình tá hoả đi tìm thì thấy trẻ đang nằm úp mặt xuống đáy bể. Trẻ được đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, tím tái. Gia đình và nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu tại chỗ cho trẻ. Rất may mắn, sau gần 1 tuần được các bác sĩ điều trị tích cực, sức khỏe của bé N.B đã dần ổn định và chuẩn bị được ra viện.

Trượt chân ngã xuống bể bơi, cháu bé nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, tím tái - Ảnh 1
Bệnh nhi đang được điều trị tích cực sau đuối nước tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương

Một trường khác cũng đang được điều trị đuối nước tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương là  bé trai V.A (12 tuổi, ở Hải Dương). Bệnh nhi vẫn đang hôn mê trên giường bệnh sau khi bị đuối nước. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ cho biết, chiều ngày 23/7 trẻ bị rơi xuống nước khi đang chơi ở ao nuôi cá. Trẻ được đưa lên bờ với biểu hiện tím tái. Gia đình đã thực hiện sơ cứu tại chỗ và đưa trẻ đến Bệnh viện đa khoa Tỉnh cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kích thích. Tại đây, trẻ đã được đặt ống nội khí quản, dùng thuốc vận mạch rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ nhập viện trong tình trạng suy tuần hoàn, suy hô hấp nặng, SP02 67%, chảy máu nhiều qua ống nội khí quản. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực cho trẻ như thở máy, duy trì thuốc vận mạch liều cao, lọc máu, tiêm kháng sinh và điều trị chống phù não. Tuy nhiên tiên lượng của trẻ vẫn rất nặng.

Theo PGS.TS Tạ Anh Tuấn – Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, đuối nước là tai nạn thường gặp ở trẻ em. Trẻ bị đuối nước có thể ngạt thở, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Phần lớn trẻ bị đuối nước tử vong hoặc có các biến chứng nặng như: suy hô hấp, viêm phổi, hoặc di chứng tổn thương não do thiếu oxy kéo dài là do không được cấp cứu hoặc cấp cứu không đúng cách. Những thao tác đầu tiên của cấp cứu hồi sức ban đầu góp phần quan trọng trong việc cứu sống tính mạng của trẻ.

Trượt chân ngã xuống bể bơi, cháu bé nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, tím tái - Ảnh 2
Các bước hồi sức tim phổi cho người đuối nước

Theo chuyên gia, trẻ bị đuối nước sau khi đưa lên bờ có thể tỉnh hoặc bất tỉnh, cần tiến hành cấp cứu tại chỗ ngay lập tức như sau:

1. Đặt trẻ nằm ngửa trên mặt phẳng trong tư thế đầu thấp. Cởi bỏ quần áo bị ướt và giữ ấm cho trẻ bằng chăn mền hoặc vải, áo quần khô để tránh trẻ bị hạ thân nhiệt.

2. Cần đảm bảo đường thở thông thoáng bằng việc lấy sạch đờm dãi và các dị vật ở miệng và mũi. Khi thực hiện, người cứu hộ cần hết sức bình tĩnh, không làm tổn thương thêm đường hô hấp của trẻ.

3. Đánh giá trẻ bằng cách nhìn nghe và cảm nhận: lay gọi, quan sát lồng ngực trẻ, nếu không thấy di động hoặc nếu trẻ bất tỉnh, cần tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức.

4. Thực hiện hô hấp nhân tạo bằng cách hà hơi thổi ngạt liên tục 2 lần (hình 1) cùng với xoa bóp tim ngoài lồng ngực: hai bàn tay chồng lên nhau và đặt giữa ngực trẻ, ấn mạnh xuống khoảng 2 – 3 cm với nhịp điệu 2 lần/giây (hình 2)

5. Ngay sau khi hô hấp nhân tạo cần kiểm tra mạch đập của trẻ tại một trong các vị trí như mạch quay ở cổ tay, mạch cảnh ở cổ và mạch bẹn hoặc sờ vào lồng ngực trái để cảm nhận xem tim còn đập không. Khi không bắt được mạch hoặc thấy tim ngừng đập cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực kèm theo hô hấp nhân tạo.

6. Trong trường hợp trẻ còn tỉnh táo, cần đặt trẻ tư thế dẫn lưu nghiêng đầu trẻ sang bên, trẻ có thể tự thở trở lại (hình 3)

7. Cần gọi hỗ trợ cấp cứu 115 hoặc các chuyên gia/bác sĩ quen biết

Nguồn ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

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