Trú mưa nhờ, thanh niên nghiện ma túy dùng hung khí khống chế rồi hiếp dâm bé gái chủ nhà chỉ mới 13 tuổi

Xã hội 16/08/2017 11:04

Vào nhà người dân bên đường trú mưa nhờ, gã thanh niên nghiện ma túy đã dùng hung khí khống chế rồi hãm hiếp bé gái mới 13 tuổi.

Trong thời gian gần đây, tình trạng hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em đang gia tăng đến mức báo động khi có hàng loạt trường hợp liên tục bị phát hiện. Điều đáng nói ở đây là càng ngày thủ đoạn của các đối tượng càng trở nên dã man và trắng trợn.

Mới đây nhất, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện thêm một trường hợp hiếp dâm trẻ em với hành vi vô cùng táo tợn.

Trú mưa nhờ, thanh niên nghiện ma túy dùng hung khí khống chế rồi hiếp dâm bé gái chủ nhà chỉ mới 13 tuổi - Ảnh 1
Nhân lúc không có người lớn ở nhà, gã thanh niên này đã dùng hung khí khống chế và hiếp dâm bé gái mới 13 tuổi - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong lúc đối tượng Lê Đình Đại (ngụ khu phố 7, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) di chuyển trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột thì bất ngờ gặp mưa lớn. Sau đó, hắn ghé vào nhà dân bên đường để trú nhờ.

Trong lúc đứng trú mưa, phát hiện trong nhà chỉ có bé gái hơn 13 tuổi, Đại đã nảy sinh ý nghĩ phạm tội và sau đó đã dẫn đến hành động đáng nguyền rủa.

Thấy đối tượng giở trò đồi bại, bé gái chống cự quyết liệt nhưng gã thanh niên này đã dùng cây kéo mang theo trong người khống chế, đe dọa để thực hiện bằng được hành vi hãm hiếp của mình.

Sau khi gia đình báo tin đến cơ quan công an, thông qua camera của nhà hàng xóm cùng lời khai của bé gái bị hại, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Lê Đình Đại.

Thông tin khai nhận tại cơ quan công an cho biết, Đại đang nghiện ma túy

Hiện tại, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã khởi tố bị can đối với Lê Đình Đại về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Gã hàng xóm đồi bại trèo rào vào nhà hiếp dâm cô gái mắc bệnh tâm thần

Gã hàng xóm đồi bại trèo rào vào nhà hiếp dâm cô gái mắc bệnh tâm thần

Lợi dụng lúc người thân đi vắng, gã hàng xóm đồi bại đã trèo rào vào nhà hiếp dâm cô gái mắc bệnh tâm thần.

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