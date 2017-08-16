Lợi dụng lúc người thân đi vắng, gã hàng xóm đồi bại đã trèo rào vào nhà hiếp dâm cô gái mắc bệnh tâm thần.

Ngày 15/8 vừa qua, TAND thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên án đối với bị cáo Phan Văn Thơ (53 tuổi, cư trú tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) về tội "Hiếp dâm".

Theo cáo trạng của cơ quan điều tra, ngày 25/11/2016, đối tượng Thơ thấy N.(26 tuổi, cùng xóm, có nhiều biểu hiện tâm thần) ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đồi bại.

Vì người nhà đã khóa cửa trước khi ra ngoài nên Thơ trèo rào vào bên trong, dùng vũ lực để cưỡng bức N.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn lại trèo rào về nhà và xem như chưa có việc gì xảy ra. Trong quá trình trèo rào trở về, Thơ bị hàng xóm nhìn thấy. Nghi ngờ gã có hành vi mờ ám nên người này đã báo tin cho gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng địa phương.

Tại phiên tòa ngày hôm qua, Thơ thừa nhận mình biết việc nạn nhân có biểu hiện tâm thần. Gã này biện minh cho hành vi của mình là do nạn nhân mời sang nhà chơi và rủ hắn quan hệ tình dục.

Theo lời khai của nạn nhân tại cơ quan điều tra, cách đây 4 năm cô đã từng bị gã Thơ dùng vũ lực cưỡng hiếp một lần. Thế nhưng trong suốt quá trình điều tra và xét xử, Thơ đều một mực phủ nhận hành vi của mình. Theo nhận định của HĐXX, bị cáo đã không trung thực khi cung cấp lời khai và luôn cố ý đổ lỗi cho nạn nhân nên vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm. Bên cạnh đó, HĐXX còn yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi).

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