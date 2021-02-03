Triệt phá đường dây làm giả các loại bằng cấp, có cả bằng bác sỹ y khoa và sư phạm

Ngày 3/2, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã thông tin ban đầu về đường dây làm giả bằng cấp, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy đây là nhóm đối tượng nguy hiểm, có đường dây có tổ chức rõ ràng.

Cơ quan chức năng thông tin nhóm đối tượng có sự phân công rõ ràng, bao gồm: Đối tượng in ấn, sản xuất; đối tượng lập và quản trị các trang web nhận, rao bán làm bằng cấp, chứng chỉ giả; liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội; chuyển hàng qua các bưu cục chuyển phát nhanh. Chúng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Đáng chú ý, trong số bằng cấp, chứng chỉ giả thu được, phát hiện nhiều bằng bác sỹ y khoa, bằng sư phạm đã được in sẵn tên, chưa kịp chuyển cho người mua thì đã bị bắt giữ.

Những tang vật của vụ án

Ngày 2/2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm có hành vi làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 3 đối tượng gồm: Vũ Xuân Nghĩa (SN 1989; quê quán: Song Thuận, Châu Thành, Tiền Giang; HKTT tại 116/2 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, TP.HCM); Lê Huỳnh Duy Anh (SN 1995, chỗ ở: 145A Lê Văn Khương,xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) và Vương Huỳnh Phát Đạt (SN 1992; nơi thường trú: 59/57/13 Lâm Thị Hố, Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM).

Quá trình trinh sát, lực lượng chức năng đã thu giữ được: 4 bộ máy tính để bàn, 12 máy in, 1 ổ cứng di động chứa 500 Gb các file mẫu thiết kế phôi bằng, chứng chỉ giả; 50 con dấu nhựa chưa hoàn thiện; 1 máy làm con dấu; 2 dụng cụ đóng tạo phôi dấu. Tang vật làm giả gồm: 3.600 phôi bằng các loại (Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông); 110 học bạ, 1.300 con dấu cao su, 1.800 miếng dán phôi các loại; 2.505 tem chống giả, 340 bảng điểm; 200 bản sao tốt nghiệp các loại, 195 văn bằng các loại, 115 chứng chỉ các loại, 1 thùng chứa dấu sao, chứng thực, đánh số; 1 thùng chứa mực in các loại; 4 dụng cụ cắt giấy A4, A3; 1 máy ép nhựa; 1 máy hủy cắt giấy; 17 hộp mực in… và nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến hành vi làm giả bằng cấp của các đối tượng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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