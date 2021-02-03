Triệt phá đường dây làm giả các loại bằng cấp, có cả bằng bác sỹ y khoa và sư phạm

Xã hội 03/02/2021 19:45

Ngày 3/2, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã thông tin ban đầu về đường dây làm giả bằng cấp, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy đây là nhóm đối tượng nguy hiểm, có đường dây có tổ chức rõ ràng.

Cơ quan chức năng thông tin nhóm đối tượng có sự phân công rõ ràng, bao gồm: Đối tượng in ấn, sản xuất; đối tượng lập và quản trị các trang web nhận, rao bán làm bằng cấp, chứng chỉ giả; liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội; chuyển hàng qua các bưu cục chuyển phát nhanh. Chúng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Đáng chú ý, trong số bằng cấp, chứng chỉ giả thu được, phát hiện nhiều bằng bác sỹ y khoa, bằng sư phạm đã được in sẵn tên, chưa kịp chuyển cho người mua thì đã bị bắt giữ.

lam gia bang cap 1

lam gia bang cap 2
Những tang vật của vụ án 

Ngày 2/2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm có hành vi làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 3 đối tượng gồm: Vũ Xuân Nghĩa (SN 1989; quê quán: Song Thuận, Châu Thành, Tiền Giang; HKTT tại 116/2 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, TP.HCM); Lê Huỳnh Duy Anh (SN 1995, chỗ ở: 145A Lê Văn Khương,xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) và Vương Huỳnh Phát Đạt (SN 1992; nơi thường trú: 59/57/13 Lâm Thị Hố, Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM).  

Quá trình trinh sát, lực lượng chức năng đã thu giữ được: 4 bộ máy tính để bàn, 12 máy in, 1 ổ cứng di động chứa 500 Gb các file mẫu thiết kế phôi bằng, chứng chỉ giả; 50 con dấu nhựa chưa hoàn thiện; 1 máy làm con dấu; 2 dụng cụ đóng tạo phôi dấu. Tang vật làm giả gồm: 3.600 phôi bằng các loại (Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông); 110 học bạ, 1.300 con dấu cao su, 1.800 miếng dán phôi các loại; 2.505 tem chống giả, 340 bảng điểm; 200 bản sao tốt nghiệp các loại, 195 văn bằng các loại, 115 chứng chỉ các loại, 1 thùng chứa dấu sao, chứng thực, đánh số;  1 thùng chứa mực in các loại; 4 dụng cụ cắt giấy A4, A3; 1 máy ép nhựa; 1 máy hủy cắt giấy; 17 hộp mực in… và nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến hành vi làm giả bằng cấp của các đối tượng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:   tội phạm làm giả con dấu làm giả giấy tờ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn