Trên sóng livestream trước nửa triệu dân, bà Phương Hằng bất ngờ 'nạt' nhân viên khiến CĐM 'choáng'

Trên sóng livestream tối ngày 25/5, bà Nguyễn Phương Hằng khiến công chúng bất ngờ khi nạt nhân viên.

Tối 25/5, MXH nóng "rần rần" khi nhiều người cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc hóng chuyện bà chủ Đại Nam. Thay vì khung giờ 18h30 - 20h, người dân thường xem chương trình "Thời sự quốc dân" thì nay, người người, nhà nhà tập trung về những page, kênh YouTube của bà Nguyễn Phương Hằng để hóng chuyện.

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Ngoài những màn "bóc mẽ" những nhân vật gạo cội của Vbiz, trong buổi livestream, không hiểu vì lý do gì, bà Phương Hằng bất ngờ quát lên: "Ồn ào quá!" khiến nhiều người bất ngờ.

Bà Nguyễn Phương Hằng trên sóng livestream tối 25/5 - Ảnh chụp màn hình

Nhiều người cho rằng lời mắng này là dành cho nhân viên đang hỗ trợ buổi livestream khi đã ảnh hưởng đến "chất lượng" thông tin trực tiếp.

Được biết, mỗi buổi livestream của bà Phương Hằng đều thu hút sự chút ý của "triệu dân". Để phục vụ cho các buổi "công chiếu", ngoài vợ ông Dũng "lò vôi" và 1 người trợ lý thỉnh thoảng xuất hiện trên sóng, còn có ekip gần chục người đứng sau hỗ trợ nữ đại gia, gồm có: 3 trợ lý, 1 thư ký riêng, 1 MC và team kỹ thuật.

Tuyên bố 'một mình chấp hết' nhưng thực tế, có một 'thế lực ngầm' đứng sau hàng loạt livestream 'gây đảo lộn Vbiz' của bà Phương Hằng Đằng sau mỗi buổi livestream của bà Phương Hằng là cả một đội quân hùng hậu, ngày đêm tận tụy và giúp sức để nữ đại gia có đủ "khả năng thần kỳ" cho các buổi phát sóng trực tiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tren-song-livestream-truoc-nua-trieu-dan-ba-phuong-hang-bat-ngo-nat-nhan-vien-khien-cdm-choang-406482.html