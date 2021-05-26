Trên sóng livestream trước nửa triệu dân, bà Phương Hằng bất ngờ 'nạt' nhân viên khiến CĐM 'choáng'

Trên sóng livestream tối ngày 25/5, bà Nguyễn Phương Hằng khiến công chúng bất ngờ khi nạt nhân viên.
- 'Cô gái đến từ Đại Nam' Phương Hằng được đề bạt, 'soán ngôi' ma nữ Nanno trong series đình đám 'Girl from Nowhere'
- 'Tiếp tay' làm bùng nổ vụ từ thiện 13 tỷ đồng của Hoài Linh, bà Phương Hằng sẽ tiếp tục moi móc 'góc khuất đen tối' của showbiz?
Tối 25/5, MXH nóng "rần rần" khi nhiều người cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc hóng chuyện bà chủ Đại Nam. Thay vì khung giờ 18h30 - 20h, người dân thường xem chương trình "Thời sự quốc dân" thì nay, người người, nhà nhà tập trung về những page, kênh YouTube của bà Nguyễn Phương Hằng để hóng chuyện.
Ngoài những màn "bóc mẽ" những nhân vật gạo cội của Vbiz, trong buổi livestream, không hiểu vì lý do gì, bà Phương Hằng bất ngờ quát lên: "Ồn ào quá!" khiến nhiều người bất ngờ.
Nhiều người cho rằng lời mắng này là dành cho nhân viên đang hỗ trợ buổi livestream khi đã ảnh hưởng đến "chất lượng" thông tin trực tiếp.
Được biết, mỗi buổi livestream của bà Phương Hằng đều thu hút sự chút ý của "triệu dân". Để phục vụ cho các buổi "công chiếu", ngoài vợ ông Dũng "lò vôi" và 1 người trợ lý thỉnh thoảng xuất hiện trên sóng, còn có ekip gần chục người đứng sau hỗ trợ nữ đại gia, gồm có: 3 trợ lý, 1 thư ký riêng, 1 MC và team kỹ thuật.