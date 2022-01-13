Trẻ mầm non tại TP.HCM đến trường từ tháng 2/2022 trên tinh thần tự nguyện

Xã hội 13/01/2022 07:00

Theo quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM, tháng 2 đến tháng 7/2022, các trường mầm non sẽ mở cửa dạy học trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh.

Theo Người Lao Động, UBND TP.HCM vừa có quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn TP HCM.

Theo quyết định này, từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: 

Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP. HCM, các phòng GD-ĐT TP. Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức. Phân công trực và thường xuyên thực hiện công tác khử khuẩn môi trường, đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất, rà soát trẻ đăng ký nhập học theo lứa tuổi, giữ liên lạc chặt chẽ với cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ để nắm bắt tình hình sức khoẻ trẻ. 

Thực hiện đa dạng các clip hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục chia sẻ với phụ huynh... nhằm hỗ trợ, củng cố về kỹ năng, kiến thức trong thời gian trẻ chưa đến trường.

Trẻ mầm non tại TP.HCM đến trường từ tháng 2/2022 trên tinh thần tự nguyện - Ảnh 1

Ảnh Internet

Từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022, trẻ em đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc. Thời gian kết thúc năm học dự kiến vào ngày 29-7-2022.

UBND TP yêu cầu giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quyết định cho trẻ nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, bố trí học bù. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các phương án tổ chức, hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục và an toàn cho đội ngũ nhà giáo, trẻ em.

Tại TP.HCM, trường mầm non chưa được mở cửa khiến các trường khối tư thục tại gặp muôn vàn khó khăn. Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, tính đến cuối tháng 10/2021, toàn thành phố có 153 trường, nhóm, lớp mầm non giải thể và sắp giải thể. Trong đó có 21 trường, 44 nhóm trẻ, 49 lớp giải thể, 20 trường tạm dừng hoạt động và 19 trường có nguy cơ giải thể.

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