Ca sĩ Mỹ Lệ lên tiếng 'bênh vực' người trong Tịnh Thất Bồng Lai, đáp gắt về sơ đồ huyết thống lan truyền trên MXH

Cụ thể, theo Người Lao Động, ngày 7/1, Cơ quan CSĐT huyện Đức Hoà đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) - người đứng đầu cơ sở tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng ngụ tại số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Thông tin một số cá nhân trong vụ việc ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố và tạm giam để phục vụ công tác điều tra gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, Tịnh thất Bồng Lai bị phản ánh là lợi dụng tôn giáo để kêu gọi từ thiện, giả danh là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, thậm chí ông Vân còn có những hành vi loạn luân với một số người trong Tịnh thất.

Theo đó, các cá nhân ở Tịnh thất Bồng Lai (sau được đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) đang bị điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Sự việc gây bức xúc dư luận và kéo dài thời gian qua, đặc biệt khi ông Vân và một số cá nhân trong Tịnh thất thường xuyên có những phát ngôn và hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Điều đáng nói ở đây là những đứa trẻ cũng bị lôi vào sự việc này. Được biết 5 "chú tiểu" nổi lên từ khi tham gia một gameshow truyền hình, được người trong Tịnh thất gắn mác là "trẻ mồ côi". 5 bé được thành lập kênh Youtube riêng, đăng tải những clip về cuộc sống hằng ngày, có sự sắp xếp chỉ đạo của bàn tay người lớn.

Khi ông Tùng Vân và những người lớn trong tịnh thất bị chỉ trích, thì những đứa trẻ ấy lại càng bị nhắc đến nhiều hơn. CĐM, không ngại ngần sử dụng chúng để làm mục tiêu câu like, câu view cho mình, liên tục nhắc đến, chế giễu những hình ảnh, những đoạn clip cắt ghép nhằm mục đích châm biến, giễu cợt. Chúng còn quá nhỏ để nhận biết và hiểu hết những gì đang diễn ra xung quanh, chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội.

Chứng kiến chuyện này, ca sĩ Mỹ Lệ đã bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho rằng những ai có tội cần phải xử, nhưng phụ nữ và trẻ nhỏ ở Tịnh Thất Bồng Lai thì không đáng bị chửi rủa, đem ra làm trò cười.

Cụ thể Mỹ Lệ viết "Phụ nữ và trẻ em sống trong Tịnh thất Bồng Lai họ có lỗi gì không? Sao các bạn đem tên tuổi và thông tin cá nhân của họ ra làm trò đùa? Mấy ngày nay thấy nhiều người đăng tấm hình sơ đồ huyết thống giả và danh sách tên tuổi của những người sống trong tịnh thất ra chia sẻ ầm ầm, mà có biết những thông tin đó hoàn toàn là bịa đặt. Ai oan tin và bịa đặt chắc mọi người cũng đoán ra được chứ khó gì đâu?”

Bài đăng của ca sĩ Mỹ Lệ

Mỹ Lệ khẳng định ai cũng có quyền bí mật về đời sống riêng tư. Phụ nữ, trẻ em cùng 1 số thanh thiếu niên ở Tịnh Thất Bồng Lai không có tội nên cần được bảo vệ nhân thân. Trong trường hợp họ có vi phạm pháp luật thì cũng không được quyền công khai danh tính để xúc phạm như vậy.

Sau bài đăng bức xúc của cô ca sĩ, cũng có một số ý kiến đồng cảm cùng cô nàng cho rằng “Tôi chỉ thấy thuơng bọn trẻ. Chúng có biết gì đâu trong tấn bi hài kịch này. Rồi lớn lên, chúng sẽ sống sao khi bị tổn thương nặng nề như thế. Xin mọi người đừng chia sẻ hình ảnh và tên tuổi của các con vô tư như vậy”.

Thế nhưng không biết vì lý do gì mà bài đăng của cô ca sĩ đã không cánh mà bay, có thể nữ ca sĩ đã ẩn hoặc xóa nó đi để tránh điều tiếng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.