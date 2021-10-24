Trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19 sẽ được trợ cấp xã hội đến 22 tuổi nếu đang học văn hóa, học nghề, cao đẳng, đại học

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều em bé mất cả cha và mẹ trở thành trẻ mồ côi.

Theo VTV đưa tin, trẻ em mồ côi thuộc chính sách nhận trợ cấp hàng tháng sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, trợ cấp đến 22 tuổi nếu đang học văn hóa, học nghề, cao đẳng, đại học. Đây là chính sách đã được quy định theo Nghị định số 20.

Ngoài ra trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ không có nguồn nuôi dưỡng được Nhà nước trợ cấp hàng tháng tổng số tiền từ 1.080.000 đồng đến 1.800.000 đồng.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Hóc Môn và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hóc Môn, TP.HCM tặng quà cho trẻ mồ côi vì dịch COVID-19 - Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản

Trước đó, bà Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1013 về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến 31/12 với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em.

Đồng thời, hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em mồ côi cha mẹ; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến ngày 31/12. Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Bộ Lao động đề xuất hỗ trợ tiền mặt cho 4 nhóm đối tượng nữ, trẻ mồ côi khó khăn do COVID-19 Kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 127 tỉ đồng để hỗ trợ 4 nhóm đối tượng là lao động nữ, nữ nhân viên y tế tuyến đầu, trẻ mồ côi và mẹ Việt Nam anh hùng.

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