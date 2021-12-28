Trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc-xin đi máy bay có cần xét nghiệm COVID-19 hay không?

Dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhiều gia đình đang trong quá trình đặt vé máy bay về quê. Tuy nhiên, không ít người chưa giải đáp được câu hỏi: “Trẻ em chưa tiêm vắc xin đi máy bay có phải xét nghiệm COVID-19 hay không?”

Thông tin với Tuổi trẻ, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, trước ngày 27/12, quy định được đặt ra là toàn bộ hành khách đến từ địa bàn có dịch cấp 4, vùng phong tỏa hoặc xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, Cần Thơ bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 có giá trị trong 72 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vừa qua, ngày 27/12, Bộ Giao thông vận tải đã chính thức sửa đổi quy định cũ. Theo đó, tất cả những khách đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng thì không phải bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.

Ảnh minh họa: Internet

Quy định khách đi máy bay phải có kết quả xét nghiệm âm tính chỉ còn áp dụng với: hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc xuất phát từ cảng hàng không nằm trên địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc vùng phong tỏa.

Các trường hợp khác cần đáp ứng 1 trong 3 điều kiện:

- Có chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19, liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm chuyến bay khởi hành;

- Có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm chuyến bay khởi hành;

- Có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong 72 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, theo các quy định trên, với hành khách là trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin COVID-19, chưa có chứng nhận khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng khi đi máy bay vẫn cần kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

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