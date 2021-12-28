Hiện trường nhói lòng vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành: Roi mây, cây gỗ dài, sách vở còn học dở dang

Xã hội 28/12/2021 14:49

Tại hiện trường, vật dụng là một cây gỗ to dài mà Trang dùng để đánh bé V.A vẫn còn đó. Cạnh chiếc giường nơi bé gái trút hơi thở cuối cùng là quyển vở đang học dang dở, khiến ai nhìn cũng xót xa.

Sáng ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nạn nhân là bé Nguyễn Thái V.A. (SN 2013) - con gái ruột ông Nguyễn Kim Trung Th (chồng sắp cưới của Trang).

Hiện trường nhói lòng vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành: Roi mây, cây gỗ dài, sách vở còn học dở dang - Ảnh 1
Những vết bầm tím lớn của bé V.A (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo khai nhân tại cơ quan, Trang sống chung căn hộ chung cư tại quận Bình Thạnh cùng ông Th và bé V.A. Trong thời gian này, khi cháu V.A bắt đầu học online, Trang được ông Th. giao nhiệm vụ kèm cháu V.A học. Trong quá trình kèm học, Trang đã nhiều lần đánh bé gái.

Hiện trường nhói lòng vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành: Roi mây, cây gỗ dài, sách vở còn học dở dang - Ảnh 2
Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tại hiện trường, vật dụng được Trang dùng để đánh bé V.A là một cây gỗ to, dài. Cạnh chiếc giường nơi bé gái trút hơi thở cuối cùng là quyển vở đang để trên bàn, nỗi đau đớn vì bị bạo hành khiến bé chưa kịp học xong bài nhưng đã ra đi mãi mãi.

Hiện trường nhói lòng vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành: Roi mây, cây gỗ dài, sách vở còn học dở dang - Ảnh 3
Chiếc gậy gỗ Trang dùng đánh bé V.A trong lúc dạy học (Ảnh: Zing)
Hiện trường nhói lòng vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành: Roi mây, cây gỗ dài, sách vở còn học dở dang - Ảnh 4
Căn phòng và bàn học nơi bé V.A ra đi (Ảnh: Zing)

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, tại cơ quan điều tra, Trang khai mình đã lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để đánh bé, sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập bé. Trong quá trình dạy học, do bực tức việc cháu A. chậm hiểu bài nên đã lớn tiếng la mắng, và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá.

Hiện trường nhói lòng vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành: Roi mây, cây gỗ dài, sách vở còn học dở dang - Ảnh 5
Th - bố của bé A tại hiện trường (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Sáng 22/12, ông Th đi làm, còn bé V.A học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu V.A học và tiếp tục đánh bé V.A. khoảng 30 phút. Bị can chỉ dừng đánh đến khi V.A học tốt lên

Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu V.A có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ rồi ra đi mãi mãi. Sau đó lúc sau Trang vào kiểm tra phát hiện cháu V.A ói và tình trạng yếu nên gọi cho Th. về. Lúc này, Th. cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ và xử lý những người có liên quan đến cái chết của cháu V.A.

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