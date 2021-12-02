Trà Vinh: Bé gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp nhiều lần đến mang bầu, 'thủ phạm' là người yêu của bà ngoại

Xã hội 02/12/2021 13:57

Từ cuối năm 2019, Trần Văn M. (SN 1966, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã thực hiện hành vi giao cấu, dẫn đến việc bé gái sinh năm 2007 có thai và sinh con.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn M. (SN 1966, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè) điều tra về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Văn M. và người phụ nữ ở cùng địa phương có quan hệ tình cảm nên đối tượng nhiều lần đến nhà người phụ nữ này chơi và ngủ lại qua đêm.

Đến tháng 3, người phụ nữ này phát hiện cháu ngoại sinh năm 2007 sống cùng nhà, có biểu hiện bất thường. Sau đó, bé gái được đưa đến bác sĩ khám, kết quả đã mang thai.

Trà Vinh: Bé gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp nhiều lần đến mang bầu, 'thủ phạm' là người yêu của bà ngoại - Ảnh 1
Bị can M. bị bắt tạm giam để điều tra - Ảnh: Công an nhân dân

Theo đó, M. khai nhận chỉ thực hiện hành vi giao cấu với bé gái một lần và việc bé gái có thai không liên quan đến ông ta.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định M. đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái, kể từ cuối năm 2019. Sau mỗi lần giao cấu, M. đều cho tiền bé gái tiêu xài. Hiện bé gái mang thai đã sinh con được 4 tháng. 

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