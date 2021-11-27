Cơ quan điều tra đang truy tìm người phát tán video cô gái 16 tuổi bị nhóm thanh niên cưỡng bức trong nhà nghỉ lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong nhà nghỉ, theo VnExpress đưa tin, ngày 26/11, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho biết, hành vi phát tán video đồi trụy lên mạng xã hội, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo Điều 326, Bộ luật Hình sự.

Nếu người đăng nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân vật trong video, hành vi đó có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác, theo Điều 155, Bộ luật Hình sự. Vị lãnh đạo nói: "Đơn vị đang truy tìm người phát tán, làm rõ động cơ để làm căn cứ xử lý".

Thiếu nữ bị nhóm thanh niên cưỡng hiếp tập thể và còn quay clip lại - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 40 giây ghi cảnh cô gái kêu cứu thảm thiết khi bị một số thanh niên giở trò đồi bại trong phòng của nhà nghỉ. Hiện video đã được gỡ khỏi các nền tảng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng cho biết, vụ việc cưỡng bức này đã xảy ra nhiều tháng trước tại một nhà nghỉ ở huyện Cẩm Xuyên. Nạn nhân là cô gái 16 tuổi.

Từ tố cáo của gia đình nạn nhân, tháng 10/2021 Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố, bắt 2 nghi can về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo Điều 142, Bộ luật Hình sự. Vụ án được chuyển cho Phòng cảnh sát hình sự Hà Tĩnh thụ lý.

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vụ thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong nhà nghỉ Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi ở huyện Cẩm Xuyên bị hiếp dâm tập thể.

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