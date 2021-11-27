Ca nhiễm Covid-19 tăng cao, học sinh TP.HCM trở lại trường học trực tiếp có đảm bảo an toàn?

Trả lời thắc mắc của người dân về số ca nhiễm có dấu hiệu tăng trong những ngày gần đây có phải chăng là do công tác kiểm soát dịch lỏng lẻo? Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết, khi nới lỏng giãn cách và thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, TP.HCM cũng khôi phục một số hoạt động kinh tế, song song với công tác phòng chống dịch.

Theo Tiền Phong, tối 26/11, trong Chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" với chủ đề "Công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại và những lưu ý về tình hình dịch bệnh", ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM và ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã có những câu trả lời xoay quanh thắc mắc của người dân.

Đối với các trường hợp trẻ có chống chỉ định tiêm vắc xin, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo phụ huynh cần đưa con đến trực tiếp các điểm tiêm để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán. Theo ông Hưng, chỉ có bác sĩ mới quyết định được trẻ có thuộc nhóm đối tượng chống chỉ định tiêm hay không.

TP.HCM vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó rất quan trọng là bao phủ vắc xin ngừa COVID-19, nhất là cho đối tượng trẻ em từ 12-17 tuổi. Tuy nhiên, ông Hưng thừa nhận việc tiêm chủng vắc-xin không thể bảo đảm 100% không lây nhiễm.

Trường hợp trẻ hoãn tiêm vì mắc các bệnh cấp tính thì sẽ được điều trị bệnh nền sau đó tái khám để chuẩn đoán việc tiêm chủng. Với những trẻ cần cẩn trọng khi tiêm, phụ huynh nên đưa trẻ tới các bệnh viện để được theo dõi sát sao trong quá trình tiêm chủng cũng như xử trí nếu không may trẻ có dấu hiệu sốc phản vệ.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ dưới 12 tuổi đến trường, ông Dương Trí Dũng cho biết, khi cho học sinh đi học lại, trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin cũng sẽ có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em.

Theo ông Dương Trí Dũng, trong tháng 10 vừa qua, căn cứ tình hình dịch ở một số địa bàn, UBND thành phố đã cho phép xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) thí điểm cho học sinh trở lại trường. Học sinh khối lớp 1, 2, 9 và 12 của xã này qua thời gian học trực tiếp đã cho kết quả khả quan.

“Có học sinh tiếp xúc F1, F0 nhưng trường đã xử lý tốt… Sau thời gian cách ly, chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang trực tuyến, các em tiếp tục quay lại học trực tiếp. Hiện nay, 2 trường tại xã này chuyển trạng thái rất tốt, bảo đảm an toàn phòng chống COVID-19. Ngành giáo dục sẽ báo cáo UBND TPHCM đề xuất học tập trực tiếp cho các địa phương khác” - ông Dũng cho hay.

Lãnh đạo Sở Y tế và GD-ĐT TP.HCM cho biết đã tính toán các phương pháp, bộ tiêu chí bảo đảm an toàn và đã được UBND TP phê duyệt. Hiện nay, Sở Y tế đã hoàn thành cẩm nang hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 và đã chuyển sang Sở GD-ĐT để thống nhất và sẽ phát hành sớm nhất để phát cho phụ huynh và học sinh.

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh: Cắt từ clip

Một số ý kiến thắc mắc về xử lý các tình huống khi phát hiện giáo viên hoặc học sinh là F0, ông Dương Trí Dũng khẳng định khi trường học mở cửa trở lại thì việc đầu tiên phải làm là xây dựng quy trình xử lý khi phát hiện F0 tại trường học.

“Không có chuyện liên tục đóng cửa rồi lại mở cửa, sau đó lại đóng. Chỉ mở cửa khi đã thực sự an toàn” - ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, mỗi trường học ở các địa phương sẽ có những đặc thù riêng do đó tùy vào tình hình thực tế mà mỗi trường học phải xây dựng phương án riêng, phù hợp trên các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế TP cũng như Bộ Y tế trước khi có quyết định đưa học sinh trở lại trường.

Đợt dịch thứ 4 xảy ra, một số học sinh có cha, mẹ, người nuôi dưỡng mất do COVID-19. Nỗi đau chồng nỗi đau. Sở GD-ĐT đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc để các em sớm hoà nhập. Các sở ban ngành, quận huyện cũng đã có các chương trình, kế hoạch riêng chăm sóc cho các em học sinh mồ côi, có cha mẹ, người nuôi dưỡng mất trong đại dịch. Ngành giáo dục TP.HCM cũng đã chỉ đạo các trường phải quan tâm đến học sinh trong các khu phong toả, cách ly, chăm sóc sức khoẻ tâm thần để tránh sang chấn tâm lý cho các em.

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, Sở Y tế đã làm việc với Đại học Y dược và một số bệnh viện để có những nghiên cứu về điều trị sức khoẻ tâm lý sau dịch bệnh. Ông cho biết, dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ người dân, không chỉ gây tổn thương, tử vong mà còn gây ra những sang chấn về tâm lý. Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện xây dựng đề án chăm sóc hậu COVID-19 để chăm sóc, tư vấn cho những người từng mắc COVID-19.