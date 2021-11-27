Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vụ thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong nhà nghỉ

Xã hội 27/11/2021 09:16

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi ở huyện Cẩm Xuyên bị hiếp dâm tập thể.

Liên quan đến vụ hiếp dâm tập thể một thiếu nữ 16 tuổi ở Hà Tĩnh, theo VTC news đưa tin, chiều 26/11, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết vụ việc đã xảy ra đã khá lâu. Nạn nhân trong clip sinh sống tại một xã ở địa bàn huyện. Hiện, cơ quan Công an đã khởi tố hai bị can.

“Cách đây ít tháng, gia đình nạn nhân đã có đơn tố cáo và công an đã vào cuộc điều tra. Công an đã khởi tố hai bị can, còn nguyên nhân vì sao đoạn clip được đưa lên mạng thì hiện tại công an đang kiểm tra” - lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên thông tin.

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vụ thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong nhà nghỉ - Ảnh 1
Nạn nhân bị hiếp dâm tập thể rồi quay clip, phát tán trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 43 giây ghi lại cảnh một cô gái bị 3-4 gã đàn ông hãm hiếp tập thể dã man. Clip được cho là quay trong nhà nghỉ.

Mặc dù cô gái kêu la cầu cứu, xin tha nhưng nhóm đối tượng này vẫn thực hiện hành vi đồi bại và còn quay video lại. Nhiều cư dân mạng vô cùng phẫn nộ sau khi xem clip.

Được biết, cô gái trong video có tên N., sinh năm 2005, hiện đang sinh sống tại một xã thuộc huyện Cẩm Xuyên. Trong nhóm đối tượng tham gia hiếp dâm có một người có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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