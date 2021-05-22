TP.HCM: Từ ngày 22/5, xe khách không được chở quá 20 người, taxi không được mở điều hòa

Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa có văn bản yêu cầu các phương tiên vận chuyển hành khách đường bộ không vận chuyển quá 20 người kể từ hôm nay ngày 22/5 để phòng Covid-19.

Theo CAO, Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa có văn bản số 5170/SGTVT-VTĐB gửi các đơn vị liên quan về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ, kể từ ngày 22/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ khi hoạt động phải đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Trong đó, tất cả các chuyến xe hoạt động vận tải khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển, xe buýt và theo tuyến cố định phải đảm bảo vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa (không áp dụng đối với xe giường nằm và xe cải tạo ghế ngồi đã đảm bảo giãn cách tối thiểu theo quy định). Các phương tiện không vận chuyển quá 20 người (kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe).

Tất cả các hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc khai báo y tế theo quy định. Đơn vị từ chối vận chuyển nếu hành khách không chấp hành theo quy định.

Các phương tiện vận tải đường bộ không được chở quá 20 người từ hôm nay (22/5) - Ảnh: Dân Sinh

Hàng ngày, sau mỗi chuyến vận chuyển, các đơn vị vận tải cần thực hiện khử khuẩn phương tiện. Trên xe phải có trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách. Sau mỗi chuyến vận chuyển, các đơn vị vận tải cần thực hiện khử khuẩn phương tiện. Trên xe phải có trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách.

Riêng hoạt động vận tải khách xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ có ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách, các đơn vị vận tải vẫn duy trì hoạt động và thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.

Hành khách trên xe phải thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang khi sử dụng dịch vụ. Các phương tiện không sử dụng hệ thống điều hòa và mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ hành khách, không vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định.

Tối ngày 22/5, Việt Nam có thêm 73 ca mắc COVID-19 Bản tin tối ngày 22/5 của Bộ Y tế có 73 ca mắc COVID-19 trong nước tại 8 địa phương, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh đã chiếm đến 64 ca.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-tu-ngay-22-5-xe-khach-khong-duoc-cho-qua-20-nguoi-taxi-khong-duoc-mo-dieu-hoa-406094.html