Tối ngày 22/5, Việt Nam có thêm 73 ca mắc COVID-19

Bản tin tối ngày 22/5 của Bộ Y tế có 73 ca mắc COVID-19 trong nước tại 8 địa phương, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh đã chiếm đến 64 ca.

Theo Sức khỏe và Đởi sống, thông tin chi tiết các ca mắc COVID-19 mới như sau: - CA BỆNH BN5014 ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viên Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. - CA BỆNH BN5015 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3656, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. - CA BỆNH BN5016-BN5037, BN5043-BN5045 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 18 ca là F1, 3 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, 3 ca sàng lọc, 1 ca chưa rõ nguồn lây. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. - CA BỆNH BN5038 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nam, 59 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN4836, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. - CA BỆNH BN5039 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN4608, đã được cách ly từ trước. - CA BỆNH BN5040 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng và Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng. - CA BỆNH BN5041-BN5042 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: 1 ca là F1 của BN4378, 1 ca sàng lọc, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. - CA BỆNH BN5046, BN5086 ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: 1 ca là F1 của BN4694, 1 ca đang tiếp tục điều tra, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. - CA BỆNH BN5047-BN50085 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 39 ca có liên quan dịch tễ đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê – Nội Hoàng, Đình Trám, đã được cách ly, phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Internet https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-ngay-22-5-viet-nam-co-them-73-ca-mac-covid-19-406087.html Theo Phương Chang (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-ngay-22-5-viet-nam-co-them-73-ca-mac-covid-19-406087.html