TP.HCM: Từ 16/9, những loại hình kinh doanh nào được mở lại đến 21 giờ mỗi ngày?

Xã hội 15/09/2021 20:21

Từ 16/9, ngoài việc quán ăn được phép bán mang về, còn nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ khác ở TP.HCM được mở trở lại.

Dẫn tin từ Thanh Niên, tại họp báo ngày 15/9, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết từ 0h ngày 16/9, thành phố tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 30/9. Người dân 3 quận 7, Củ Chi, Cần Giờ được đi chợ 1 lần/tuần. Các chủ tịch phường, xã sẽ có hướng dẫn sớm nhất cho người dân vùng xanh được đi chợ.

Đáng chú ý, trong văn bản mới ban hành, UBND TP.HCM cho phép shipper hoạt động liên quận, huyện và TP.Thủ Đức từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày (bắt đầu từ ngày mai 16/9) với điều kiện phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/lần. Ngân sách thành phố chi trả chi phí xét nghiệm cho lực lượng này đến hết ngày 30/9.

Đồng thời, TP.HCM cho phép các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh (có giấy phép đăng ký kinh doanh) hoạt động từ 06 giờ 00 đến 21 giờ hằng ngày, bao gồm:

- Dịch vụ bưu chính, viễn thông; thiết bị tin học văn phòng, thiết bị, dụng cụ học tập.

- Dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi; các cơ sở kinh doanh này hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ bán hàng thông qua đặt hàng trực tuyến.

- Dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y

- Dịch vụ bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và cung ứng linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động này

- Sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm.

Các loại hình kinh doanh trên phải đảm bảo các yêu cầu sau. Đối với nhân viên giao nhận của doanh nghiệp, hộ kinh doanh: chỉ được phép hoạt động trên địa bàn 1 quận, huyện; phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chổng dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/1 lần; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.

Người lao động trực tiếp tại nơi làm việc phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin phòng, chống Covid-19 và thực hiện xét nghiệm với tần suất 5 ngày/lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực phải đăng ký với chính quyền địa phương để được cấp giấy đi đường.

TP.HCM: Từ 16/9, những loại hình kinh doanh nào được mở lại đến 21 giờ mỗi ngày? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 TP.HCM đã trải qua hơn 100 ngày giãn cách xã hội các mức độ. Từ ngày 23/8, TP siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, yêu cầu người dân "ai ở đâu ở yên đó". Theo Công văn khẩn 3072 mà Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký, TP HCM sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16, Kế hoạch 2715, Chỉ thị 11 của UBND TP HCM từ 0h ngày 16/9 đến hết 30/9.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, TP HCM hiện vẫn là tâm dịch lớn nhất cả nước, hôm nay ghi nhận thêm 5.301 bệnh nhân. Từ 27/4 đến nay, TP có tổng 315.088 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 12.476 ca tử vong.

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