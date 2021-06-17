TP.HCM: Thông báo khẩn tìm người từng đến các địa điểm quận 12

Sau khi có thông báo về các ca dương tính với Covid-19, cơ quan chức năng thông báo những người từng đến các địa điểm liên quan các ca bệnh cần thông báo với cơ quan chức năng để được hướng dẫn xét nghiệm, cách ly.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 17/6, Trạm y tế phường Thạnh Xuân (quận 12) phát thông báo khẩn tìm những người từng đến 4 địa điểm liên quan bệnh nhân mắc Covid-19, gồm:

1) Siêu thị Mega Market ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12 vào khung thời gian từ 17h đến 20h ngày 5/6.

2) Tiệm thuốc tây nằm ở đầu hẻm hồ cá Phương Nhi, địa chỉ số 125/1A đường Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12 vào khung thời gian từ ngày 6/6 đến ngày 8/6.

3) Căn nhà ở địa chỉ số 153/58 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh ngày 7/6 và ngày 10/6.

4) Cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12 vào khung thời gian từ 16h đến 16h30 ngày 12/6.

Nhà chức trách kêu gọi những người từng đến địa điểm trên (theo thời điểm thông báo) cần khai báo cho Trạm Y tế phường Thạnh Xuân hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn giám sát, cách ly.

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM ghi nhận 1.135 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau hai điểm nóng Bắc Giang và Bắc Ninh. Ổ dịch lớn nhất liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng cơ bản đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, dịch có diễn biến phức tạp khi xuất hiện nhiều chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Đặc biệt, dịch đã xâm nhập nhiều cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn...

Ngày 14/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ra quyết định nới lỏng giãn cách xã hội tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), giảm từ áp dụng Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15. Toàn thành phố tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15 trong 2 tuần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-thong-bao-khan-tim-nguoi-tung-den-cac-dia-diem-quan-12-409204.html