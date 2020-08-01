TP.HCM: Phong tỏa một tòa nhà chung cư ở quận 12

Cơ quan y tế TP.HCM đang tiến hành phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm cho 328 người sinh sống tại block 2B, chung cư Thái An 2, quận 12.

Theo thông tin đăng tải trên Phunuonline, tối qua (31/7), cơ quan chức năng và lực lượng y tế đã quyết định phong tỏa block 2B chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12. Được biết, block 2B cao 15 tầng, có 116 căn, 110 hộ, 328 người đang sinh sống.

Ban quản lý chung cư yêu cầu người dân trong khu vực phong tỏa không đi ra ngoài, nếu có nhu cầu về thực phẩm và đồ dùng thiết yếu sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ mua giúp. Cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người sinh sống tại tòa chung cư trên.

Phong tỏa block 2B chung cư Thái An 2 ở quận 12 - Ảnh: Phunuonline

Tính đến 7 giờ ngày 1/8, TP.HCM đã tiến hành xét nghiệm cho 500 trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19, trong đó có 455 kết quả âm tính, 45 trường hợp còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ Đà Nẵng trở về từ ngày 1/7/2020.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 3 ở Việt Nam tử vong trên nền bệnh ung thư 4 giờ 55 phút sáng nay 1/8, bệnh nhân mắc COVID-19 số 499 đã tử vong do mắc COVID-19 trên bệnh nền ung thư máu đã không thể qua khỏi sau biến chứng suy tủy, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

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