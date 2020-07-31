Tối 31/7, Bộ y tế công bố thêm 37 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 người ở TP.HCM

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 546 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính tới 18 giờ ngày 31/7, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông báo thêm 37 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 546 người. CA BỆNH 510 (BN510): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, ở phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian từ 5-7/2020 bệnh nhân có chăm sóc mẹ, bố tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

CA BỆNH 511-516 (BN511-516): Các bệnh nhân có quốc tịch Việt Nam, là các thuyền viên Tàu chở ga. Ngày 2-5/7/2020 ở Qatar, 14-16/7/2020 ở Ấn Độ, qua Singapore để tiếp nhiên liệu. Ngày 28/7 nhập cảnh Cảng Vũng Tàu, tất cả được cách ly ngay trên tàu sau nhập cảnh. CA BỆNH 517 (BN517): Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP. Quãng Ngãi. Ngày 29/6/2020 - 22/7/2020 điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 22/07/2020 chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 23/07/2020 về nhà con gái tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

CA BỆNH 518 (BN518): Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 19-23/07/2020 đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm và chăm sóc BN436. CA BỆNH 519 (BN519): Bệnh nhân nam, 40 tuổi, Hội An, Quảng Nam. Ngày 23/7/2020 chăm sóc BN428 tại Bệnh viện Đà Nẵng. CA BỆNH 520 (BN520): Bệnh nhân nữ, 51 tuổi, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ngày 20- 24/07/2020 có đi điều trị tư cho BN433. CA BỆNH 521 (BN521): Bệnh nhân nam, 15 tuổi, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu ngoại BN433. CA BỆNH 522 (BN522): Bệnh nhân nam, 67 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Ngày 09-22/07/2020 điều trị khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. CA BỆNH 523 (BN523): Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Vợ BN522, ngày 09-22/07/2020 chăm sóc chồng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. CA BỆNH 524 (BN524): Bệnh nhân nữ, 86 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 11-16/7/2020, bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng. Ngày 18-27/7/2020, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình An. Ngày 27/7/2020, bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. CA BỆNH 525 (BN525): Bệnh nhân nam, 90 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 13-20/7/2020 điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. CA BỆNH 526 (BN526): Bệnh nhân nam, 50 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 13-20/7/2020, bệnh nhân chăm sóc BN525 tại Bệnh viện Đà Nẵng. CA BỆNH 527-546 (BN527-546): Các bệnh nhân liên quan đến chuyến bay VN6 từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài lúc 15h00 ngày 29/7/2020. Bộ y tế thông báo thêm 37 ca nhiễm Covid-19 mới - Ảnh minh họa: Internet Như vậy, tính đến 18h ngày 31/7: Việt Nam có tổng cộng 546 ca mắc COVID-19, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 53.767.

TP. HCM: Phát hiện 3 người có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 TP. HCM phát hiện 3 người có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao vì từng điều trị và chăm bệnh tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.

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