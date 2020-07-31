TP. HCM: Phát hiện 3 người có nguy cơ cao nhiễm Covid-19

TP. HCM phát hiện 3 người có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao vì từng điều trị và chăm bệnh tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Chiều nay (31/7), trong cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết hiện có 3 ca có nguy cơ cao nhiễm Covid-19. Theo thông tin trên Người lao động, các trường hợp này có kết quả xét nghiệm Covid-19 bước đầu cho kết quả dương tính, đang chờ Bộ Y tế công bố. Ba người này đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đây đều là những người từng điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Cụ thể, bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1965) làm nghề buôn bán có địa chỉ ở Quảng Ngãi, từng điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 29/6 đến ngày 22/7. Đến ngày 23/7, bệnh nhân cùng người nhà đi xe cấp cứu tự thuê của một nhà xe ở Quảng Ngãi từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vào Bệnh viện Chợ Rẫy để khám bệnh. Cùng ngày, bệnh nhân về nhà ở quận Thủ Đức. Tại TP. HCM hiện đang có 3 người nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet Đến ngày 28/7, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế và được đưa vào khu cách ly tập trung của quận Thủ Đức, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, còn chồng của bệnh nhân có kết quả âm tính.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.T.A (sinh năm 1959, trú ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) đi thăm và trực tiếp chăm sóc bệnh nhân 436 tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 20/7 đến ngày 23/7. Ngày 24/7, bệnh nhân cùng chồng đi máy bay vào TP.HCM, về nhà tại quận Tân Phú, đến ngày 26/7, tự cách ly y tế tại nhà. Ngày 28/7, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế và cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Quận Tân Phú, kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 30/7. Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân P.T.T.T (sinh năm 1963, trú tại phường 12, quận 10) trực tiếp chăm sóc người thân là bệnh nhân tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến ngày 20/7. Sau đó đến ngày 25/7, bệnh nhân đi máy bay về TP.HCM tại quận 10 và cách ly tại nhà. Ngày 27/7, bệnh nhân có ngứa họng, đàm trong ít nên vào Bệnh viện Quận 10 khám và đưa vào khu sàng lọc của bệnh viện, báo cho Trung tâm Y tế Quận 10 tiến hành cách ly tập trung. Ngày 29/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở nên được chuyển từ khu cách ly quận sang khu cách ly điều trị của bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm dương tính vào ngày 30/7.

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