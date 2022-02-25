Thấy người phụ nữ nhiều ngày không ra khỏi nhà, hòng xóm nghi có chuyện nên đã báo công an. Qua kiểm tra, công an phát hiện người phụ nữ này đã tử vong, thi thể đang trong quá trình phân hủy.
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Dẫn tin từ Pháp Luật Online, trưa ngày 25/2, Công an quận 3 TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ sống một mình, tử vong trong nhà.
Cụ thể, theo thông tin ban đầu, người tử vong là bà N.T.H. (SN 1964). Trong nhiều ngày, hàng xóm sống gần căn nhà của bà trên đường Trường Sa (phường 14, quận 3) không thấy bà H. ra khỏi nhà, sợ có chuyện không lành, người dân đã quyết định báo với lực lượng chức năng.
Đến sáng ngày 25/2, Công an phường 14 phối hợp với lực lượng liên quan đến căn nhà của bà H. để kiểm tra thì phát hiện bà H. đã tử vong ở bên trong. Qua quá trình kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng thông tin cho biết bà H. đã tử vong nhiều ngày, thi thể khi được phát hiện đã trong giai đoạn bị phân hủy.
Theo người dân, người phụ nữ sống một mình tại căn nhà nhiều năm. Căn nhà bà H. những ngày qua cũng bị khóa cửa.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.