Sự thật đằng sau câu chuyện sinh viên nghèo cầm 4.000 đồng đi mua rau khiến "ông chủ sạp rau" Minh Râu chạnh lòng

Xã hội 25/02/2022 11:03

Câu chuyện cảm động về sạp rau của Minh Râu tiếp tục khiến nhiều người phải cảm động, tuy nhiên, khi biết sự thật phía sau, "ông chủ sạp rau" đã không khỏi chạnh lòng.

 Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục rần rần chia sẻ thêm câu chuyện ấm lòng của "ông chủ sạp rau" Minh Râu. Theo đó, đoạn clip được một bạn sinh viên quay lại cho biết mình chỉ còn 4.000 đồng đi chợ mua rau. Sau khi mua 2 trái bầu ở sạp rau của anh Minh Râu nhưng có giá là 8.000 đồng, bạn sinh viên đã nhanh chóng được ông chủ này giảm giá. Thậm chí còn cho mượn thêm 200.000 đồng, dù trước giờ chưa từng quen biết.

Sự thật đằng sau câu chuyện sinh viên nghèo cầm 4.000 đồng đi mua rau khiến 'ông chủ sạp rau' Minh Râu chạnh lòng - Ảnh 1

Quá bất ngờ trước hành động này, bạn sinh viên thắc mắc: "Anh không sợ em lấy luôn không trả sao?" Đáp lại, anh Minh Râu bình thản, vô tư: "Coi như tao mất thùng bia, có sao đâu mà!". Trước khi ra về, anh Minh Râu còn nhắc bạn sinh viên nhớ lấy thêm đậu bắp về ăn trong những ngày cuối tháng dịch bệnh khó khăn.

Sự thật đằng sau câu chuyện sinh viên nghèo cầm 4.000 đồng đi mua rau khiến 'ông chủ sạp rau' Minh Râu chạnh lòng - Ảnh 2

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng tiếp tục một lần phải khâm phục ông chủ sạp rau tốt bụng này. Tuy nhiên, được biết đây là câu chuyện được bạn sinh viên này dàn dựng lên để "thử lòng" anh Minh Râu. Cụ thể, trao đổi với báo Pháp Luật, anh Minh Râu cho biết bạn sinh viên không phải sinh viên nghèo mà chỉ đến quay clip thử lòng anh, điều này khiến anh có phần chạnh lòng. 

“Thực sự, câu chuyện mà mọi người đang lan truyền là của một nhóm thanh niên đến thử lòng tôi. Một người trong nhóm giả làm sinh viên khó khăn để xem tôi có giúp đỡ hay không. Trong lúc đó, những người khác đã lén quay lại clip và đưa lên mạng xã hội. Khi biết chuyện, tôi cũng hơi buồn và giận họ” – anh Minh chia sẻ.

Anh Minh cho biết đó là chuyện nhỏ nhặt mà thường ngày anh vẫn làm, không xứng đáng để ca ngợi. Bình thường, nếu gặp sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, anh đều sẵn lòng cho mượn tiền mà không cần biết “con nợ” có trả hay không.

Sự thật đằng sau câu chuyện sinh viên nghèo cầm 4.000 đồng đi mua rau khiến 'ông chủ sạp rau' Minh Râu chạnh lòng - Ảnh 3

Được biết, anh Minh Râu tên thật là Phạm Hồng Minh (37 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Thời gian qua, anh là nhân vật rất nổi tiếng trên mạng xã hội bởi nhiều hành động đậm nghĩa tình trong mùa dịch với sạp rau 0đ giúp đỡ người nghèo. Nhiều năm qua, anh Minh thường xuyên tặng rau cho công nhân, sinh viên nghèo... và được rất nhiều người yêu mến. 

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Dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, những người kinh doanh buôn bán cũng chịu cảnh 'trắng tay'. Ngay cả 'ông chủ sạp rau' Minh Râu cũng không phải ngoại lệ, khi mới đây anh vừa 'than thở' bán mãi không thấy lãi.

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