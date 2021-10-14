TP.HCM: Nhiều chợ truyền thống hoạt động trở lại, chưa có chủ trương cho chợ tự phát mở cửa

UBND thành phố không có chủ trương cho các chợ tự phát hoạt động lại; đặc biệt nghiêm cấm các hành vi tự ý tụ tập buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, không bảo đảm an toàn phòng chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo báo Người Lao động đưa tin, tính đến ngày 13/10, thống kê nhanh từ Sở Công Thương TP.HCM, toàn thành phố đã có 47/234 chợ truyền thống mở cửa hoạt động lại các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hàng tiêu dùng thiết yếu,….

Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương đóng toàn bộ chợ gồm các quận - huyện như: 3, 4, 6, 7, 8, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè.

Theo kế hoạch, đến ngày 15/10, thành phố sẽ mở thêm 22 chợ gồm: Dân Sinh, Thái Bình (quận 1); Bàn Cờ, Nguyễn Văn Trỗi, Vườn Chuối (quận 3); Phùng Hưng, Tân Thành, Đồng Khánh (quận 5); Tân Mỹ (quận 7); Rạch Ông, Phạm Thế Hiển, Nhị Thiên Đường, Xóm Củi (quận 8); Bình Hưng Hòa, Da Sà, Khu phố 2, Bình Long, Kiến Đức (quận Bình Tân); Phú Nhuận, Trần Hữu Trang, Nguyễn Đình Chiểu (quận Phú Nhuận) và Phước Lộc (huyện Nhà Bè).

Các chợ truyền thống phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch mới được phép mở cửa trở lại - Ảnh: Người Lao động

UBND thành phố không có chủ trương cho các chợ tự phát hoạt động lại; đặc biệt nghiêm cấm các hành vi tự ý tụ tập buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, không bảo đảm an toàn phòng chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, rất mong người dân không ủng hộ, không mua sắm, cũng như không buôn bán tại các khu vực chợ tự phát.

Liên quan đến hoạt động tại các chợ truyền thống, ngày 12/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 đã phân loại 4 cấp độ dịch. Trong cả 4 cấp độ, chợ truyền thống, nhà hàng, quán ăn vẫn được phép hoạt động trên cơ sở bảo đảm phòng chống dịch. Tuy nhiên, với vùng nguy cơ rất cao, UBND cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động bảo đảm phòng chống dịch.

TP.HCM mở tour du lịch Củ Chi - núi Bà Đen từ ngày 16/10 theo hình thức khép kín UBND TP.HCM cùng Sở Du lịch TP đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh để tổ chức, kết nối lại tour du lịch Địa đạo Củ Chi kết hợp núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-nhieu-cho-truyen-thong-hoat-dong-tro-lai-chua-co-chu-truong-cho-cho-tu-phat-mo-cua-430804.html