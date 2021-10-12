TP.HCM chốt phương án đi lại với 4 tỉnh lân cận, trong đó có một tỉnh chưa cho phép xe cá nhân lưu thông

Xã hội 12/10/2021 08:20

Khi đi lại giữa các tỉnh thành, người đi đường phải khai báo qua ứng dụng VNEID và mã QR thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM, hoặc Sổ sức khỏe điện tử (khi PC-Covid chưa hoạt động).

Theo VnExpress đưa tin, sau 10 ngày triển khai lấy ý kiến các địa phương về phương án tổ chức đi lại cho người lao động giữa TP.HCM và 4 tỉnh lân cận gồm: Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Đồng Nai, Sở Giao thông Vận tải hoàn chỉnh gửi UBND thành phố xem xét.

Với tỉnh Long An, người lao động muốn chạy ôtô, xe máy cá nhân từ TP.HCM cần đáp ứng điều kiện đã tiêm vaccine phòng Covid-19 (ít nhất một mũi với loại vaccine 2 mũi và sau 14 ngày tiêm) hoặc khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng. Họ cũng phải có xác nhận xét nghiệm âm tính với nCoV hiệu lực 7 ngày.

Từ TP.HCM qua Bình Dương, người lao động khi chạy ôtô cá nhân ngoài đáp ứng các yêu cầu tương tự như trên cần giấy xác nhận đi lại, có địa điểm, cung đường cụ thể. Nếu đi xe máy, họ chỉ được đi giữa TP. Thủ Đức (TP.HCM) với TP. Thuận An, Dĩ An (Bình Dương). Khi di chuyển, người dân phải đáp ứng điều kiện tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng; xét nghiệm âm tính nCoV định kỳ 7 ngày cùng giấy xác nhận đi lại có nội dung địa điểm, cung đường.

Với Tây Ninh, người lao động từ TP.HCM được đi bằng xe cá nhân nhưng cần đáp ứng đã tiêm vaccine Covid-19 (ít nhất một mũi với loại 2 mũi và sau 21 ngày) hoặc khỏi Covid-19 không qua 6 tháng. Đồng thời, thời gian xác nhận xét nghiệm âm tính nCoV sẽ áp dụng trong 3 ngày, thay vì 7 ngày như như hai địa phương nêu trên.

Riêng Đồng Nai chưa cho phép người lao động chạy xe cá nhân qua lại TP.HCM.

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Người dân xuất trình giấy tờ để kiểm tra tại chốt kiểm soát cầu Vĩnh Bình, giáp TP. Thủ Đức và tỉnh Bình Dương - Ảnh: VnExpress

Theo Sở Giao thông Vận tải, hướng ngược lại từ các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh vào TP.HCM, người lao động muốn chạy xe cá nhân phải đáp ứng các điều kiện tương tự như tiêm vaccine (ít nhất một mũi với loại vaccine 2 mũi và sau 14 ngày tiêm) hoặc khỏi Covid-19 dưới 6 tháng; xét nghiệm âm tính nCoV trong 7 ngày.

Khi đi lại giữa các tỉnh thành, người đi đường phải khai báo qua ứng dụng VNEID và mã QR thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM, hoặc Sổ sức khỏe điện tử (khi PC-Covid chưa hoạt động). Nếu không có mã QR, họ cần xuất trình một trong các giấy tờ chứng minh khỏi Covid-19 dưới 6 tháng hoặc đã tiêm vaccine.

Với hình thức đưa đón bằng ôtô giữa TP.HCM và 4 tỉnh, nhóm người được đi lại là công nhân, chuyên gia do doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức vận chuyển. Các đơn vị này sẽ xây dựng phương án và thông qua cơ quan đầu mối đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động. Phương án sau đó gửi Sở Giao thông Vận tải địa phương (nơi sản xuất kinh doanh, đặt trụ sở) để cấp giấy nhận diện.

Theo hình thức vận chuyển này, cả 5 địa phương sẽ cùng áp dụng. Trong đó, tài xế, nhân viên phục vụ, người ngồi trên xe phải tiêm vaccine hoặc khỏi Covid-19; xét nghiệm âm tính nCoV... Tuỳ mỗi tỉnh thành, thời gian sau tiêm vaccine yêu cầu từ 14 đến 21 ngày, xét nhiệm âm tính nCoV từ 3 đến 7 ngày. Quá trình vận chuyển phải thực hiện 5K, không chở quá 50% sức chứa...

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