TPHCM: Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử ở Bình Tân

Xã hội 04/04/2019 17:11

Sau khi sát hại vợ, người đàn ông đã dùng dao tự sát và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ án mạng được cho là do mâu thuẫn tình cảm.

Sáng nay (4/4), tại quận Bình Tân (TPHCM) xảy ra vụ án mạng khiến đôi vợ chồng thương vong gây rúng động dư luận. Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, một số người nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà trên đường Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nên chạy tới kiểm tra. Lúc này, người phụ nữ đã tử vong trên nền nhà với nhiều vết thương, bên cạnh là người đàn ông đang thoi thóp. 

Hàng xóm liền đưa người đàn ông đến bệnh viện cấp cứu rồi trình báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định hai người bị nạn là vợ chồng. Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm nên người chồng ra tay sát hại vợ rồi tự sát. 

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Tại thời điểm được phát hiện, người vợ đã tử vong trên nền nhà, bên cạnh là người chồng đang thoi thóp - Ảnh: Facebook
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Người chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Facebook

Chỉ trong vài ngày vừa qua đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận bàng hoàng.

Trước đó vào khoảng 9 giờ sáng (1/4), chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, nhân viên ngân hàng ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và Phạm Văn Nghị (31 tuổi, tài xế taxi) ngồi trong ô tô của Nghị nói chuyện.

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Cô gái trẻ bị đâm hàng chục nhát kéo tử vong - Ảnh: Facebook

Sau đó chị Huyền mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Nghị lập tức đuổi theo quật ngã chị Huyền, dùng cây kéo đâm liên tiếp khiến chị tử vong tại chỗ. Tiếp đó Nghị cũng dùng kéo tự đâm nhiều nhát vào người với mục đích tự sát nhưng không chết. Hiện nghi phạm đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Theo người nhà, Nghị và chị Huyền từng yêu nhau và đã chia tay. Mới đây, chị Huyền yêu một thanh niên khác khiến Nghị ghen tức và ra tay hết sức tàn độc.

Đến tối 1/4, ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) lại xảy ra vụ việc tương tự. Khoảng 18 giờ 30, cô gái trẻ tên Đặng Thu Hằng (SN 1996, quê xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) bị người yêu là Chu Văn Hùng (SN 1991, quê xã Lập Lễ, cùng huyện Thủy Nguyên) đâm nhiều nhát bằng dao bầu dẫn đến tử vong tại chỗ.

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Nam thanh niên đâm bạn gái nhiều nhát tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn - Ảnh: Facebook

Gây án xong, Hùng dùng dao cắt cổ tay và cổ mình, đồng thời uống thuốc diệt cỏ với mục đích tự sát. Nguyên nhân vụ án được cho là do mâu thuẫn tình ái.

Thanh niên đâm người yêu tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn đã có vợ con

Thanh niên đâm người yêu tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn đã có vợ con

Vợ đi nước ngoài nhiều năm chưa về, Hùng có quan hệ tình cảm với nữ công nhân chung chỗ làm. Sau cuộc cãi vã, Hùng đâm người yêu tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

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