TP.HCM: Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 vẫn đi học trực tiếp từ 13/12, tiếp tục vận động phụ huynh cho con em đến trường

Việc đi học trực tiếp sẽ được thí điểm trong 2 tuần. Các phương án phòng chống dịch tại nhà trường đã được thẩm định kỹ.

Theo VTV đưa tin, chiều 6/12, tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, ông Dương Trí Dũng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, hiện nay tại TP đang có gần 3.000 em học sinh lớp 1 nhiễm COVID-19, hàng nghìn em khác đang phải cách ly hoặc đang ở tỉnh khác chưa quay trở lại thành phố. Đồng thời, theo thống kê, có đến 70% phụ huynh lớp 1 chưa muốn cho con đi học trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, đại diện Sở GD-ĐT cho biết, việc đi học trực tiếp sẽ được thí điểm trong 2 tuần. Do đó, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 vẫn đến trường học trực tiếp như kế hoạch. Ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế thực hiện nhiều bước để bồi dưỡng đội ngũ, thẩm định phương án về an toàn phòng chống dịch tại các đơn vị.

Sở đã thẩm định mẫu phương án phòng chống dịch tại một trường THPT của quận 1 để làm mẫu cho 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức trước khi học sinh trở lại học trực tiếp. Trong thời gian thí điểm, song song với việc học trực tiếp kênh học trực tuyến qua Internet, truyền hình vẫn tiếp tục được duy trì nhằm hỗ trợ một bộ phận học sinh chưa tới trường, đảm bảo trẻ bắt nhịp với kế hoạch chung của TP. Ảnh minh họa: Internet Theo thông tin của Người Lao động, ông Dũng cho biết theo kế hoạch ngày 13/12, các em sẽ quay lại học trực tiếp, tuy nhiên 70% phụ huynh không đồng ý. Nguyên nhân do phụ huynh lo lắng, khi tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp.

"Các trường học, địa phương cần phải tuyên truyền hơn nữa với phụ huynh học sinh về cơ sở vật chất đảm bảo an toàn để cha mẹ các em yên tâm. Làm sao để sự lo lắng của phụ huynh biến thành động lực, hỗ trợ ngành giáo dục đào tạo khi học sinh đi học trở lại" - ông Dũng nhấn mạnh. Ông Dũng cũng cho biết thêm, Sở GD&ĐT đã chuẩn bị phương án đi học, kế hoạch học tập trở lại cụ thể sau khi có kế hoạch của UBND TP HCM cho phép một số cấp lớp đến trường với từng cấp học, bậc học cụ thể. Về việc một số học sinh chưa quay lại trường do tâm lý, sở cũng giao cho trường, giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận liên quan theo dõi. Đặc biệt là kích hoạt lại tổ tư vấn tâm lý tại trường học để xử lý tình huống khi học sinh hay phụ huynh có vấn đề về sang chấn tâm lý, đồng thời, nâng đỡ tâm lý cho học sinh thuộc nhóm yếu thế. Ngành Giáo dục cũng sẽ linh hoạt trong việc cho học sinh đang mắc kẹt tại các địa phương, vùng dịch chưa thể đến trường sẽ học trực tuyến, đảm bảo về thường lượng học tập cho học sinh cả về học tại trường hay học trực tuyến, linh hoạt không cứng nhắc khi các học sinh phải nghỉ học đối với tình hình y tế và tình hình sức khỏe của các em.

Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn mới về việc đi học trực tiếp của học sinh Các trường trên địa bàn TP.HCM tổ chức dạy học chuyên môn dựa trên cấp độ dịch ở từng khu vực, bắt đầu thí điểm học trực tiếp từ 13/12 đến 25/12.

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