Ngày 1/4, cơ quan công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch trên địa bàn.

Theo thông tin từ Người Lao Động, điều tra ban đầu cho biết, Lê Vũ Huy (SN 2000, quê Sóc Trăng) và bạn gái thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Sáng nay ngày 1/4, Huy đến nhà người bạn ở 1 con hẻm trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp chơi. Sau đó, người này gọi điện cho bạn gái tới để nói chuyện. Sau 1 thời gian, 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Huy đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bạn gái gục tại chỗ. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người gần đó liền chạy đến thì thấy Huy dùng dao tự đâm vào cổ để tự sát.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Huy đã tử vong, còn cô gái đang nguy kịch. Sau đó, lực lượng Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập tức đã đến hiện trường. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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